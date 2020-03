Arnhem zet woondeal in voor probleemwijken: 'Als voorbeeld voor Nederland'

Er is in deze buurten sprake van een hoge werkloosheid, laag opleidingsniveau, kinderarmoede, radicalisering en veel ondermijnende criminaliteit. Het gaat om de wijken Malburgen, 't Broek, Klarendal, Presikhaaf-West en Geitenkamp, allen gelegen langs de Arnhemse oostkant. Vandaar de titel: 'Arnhem-Oost-aanpak'.

Opvallend voor een stad waarin vaak gesproken wordt over de verschillen tussen het gemiddeld 'rijkere' noorden en 'armere' zuiden, gescheiden door de Rijn. 'We dachten: laten we eens een ander frame gebruiken', grapt wethouder Ronald Paping.

Deze buurten zijn de afgelopen jaren steeds zwakker geworden, volgens het rapport. Onder meer door de opvang van zorgcliënten in de wijken, het uitblijven van investeringen en de toestroom van lagere inkomens in sociale huurwoningen. De wijkaanpak richt zich ook op onderwijs, werk, zorg en veiligheid. Maar waarom zo'n nadrukkelijke rol in deze woondeal?

'Armoede van generatie op generatie'

'Je ziet dat armoede en problemen in deze wijken vaak van generatie op generatie gaat', legt Paping uit. 'Deze mensen moeten weer gaan leven in plaats van overleven.' In de bouwplannen wil Paping de buurten helpen met verduurzaming en een 'aantrekkelijke woonomgeving'. 'Een onaantrekkelijk omgeving leidt namelijk weer tot vervuiling en criminaliteit.'

Maar ook het bewust bouwen van huizen in het duurdere segment voor meer diversiteit kan een element zijn, geeft Paping aan. 'Of de regels voor huurwoningen versoepelen, waardoor ook wat hogere inkomens weer toegang hebben tot die wijken.'

Spreiding zorgcliënten

'Daarnaast zie je veel zorgcliënten die vroeger in een instelling zaten, maar waarvan we nu zeggen: die moeten zelfstandig wonen', vervolgt Paping. 'Op zichzelf is dat heel goed. Maar dat concentreert zich op plekken met veel sociale huurwoningen. Want daar kunnen mensen vaak terecht vanuit een instelling.' Ook daarbij wil Paping nadenken over meer spreiding. 'En we moeten zorgen voor randvoorwaarden waardoor de buurt geen overlast ervaart.'

De aanpak in Rotterdam-Zuid wordt als voorbeeld genoemd voor Arnhem-Oost. 'Daar zie je veel samenwerking tussen maatschappelijke organisaties', constateert Paping. Maar zo rigoureus als ze daar woningen slopen, is volgens hem ook weer niet de bedoeling.

'Arnhem-Oost-aanpak als nationaal voorbeeld'

Een soort herinvoering van de Vogelaar-wijken dan? 'Ja en nee', antwoordt Paping. 'Ja, omdat er nu echt gekeken wordt naar de fysieke omgeving in relatie tot de sociale opgave. Maar we willen het eigenlijk nog breder trekken dan bij de Vogelaar-aanpak. Arnhem-Oost kan als voorbeeld gaan dienen voor wijken in heel Nederland.'

Burgemeester Ahmed Marcouch wijst erop dat er minstens 20 jaar in deze wijken geïnvesteerd moet worden. 'Daar zijn zeker vijf kabinetten voor nodig.' Volgens de burgervader is het 'onze morele missie' om deze gebieden naar een 'Nieuw Nederlands Peil' op te trekken.

