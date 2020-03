Grote drukte op Gelderse snelwegen door ongelukken, pech en slib

Op de A2 bij Zaltbommel is richting het zuiden een ongeluk met drie vrachtwagens gebeurd. Er zijn tijdelijk twee rijstroken dicht en de vertraging bedraagt volgens de ANWB ruim twee uur.

Het ongeluk gebeurde even voor 05.30 uur. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en of er gewonden zijn gevallen. De weg werd na twee uur weer vrijgegeven.

Nog meer ongelukken

Op de A12 vond eveneens rond 05.30 uur een aanrijding plaats bij Arnhem. Bovendien staat er bij Zevenaar een auto met pech op de linkerrijstrook én ligt er een lading slib dat opgeruimd moet worden.

De vertraging in de richting van Arnhem bedraagt meer dan een uur.

Wie vanuit Nijmegen naar Gorinchem rijdt over de A15 komt ook in een file terecht. Door een ongeluk bij Wadenoijen is de vertraging volgens de ANWB meer dan een uur. Ook daar is de weg weer vrij.