Csv Apeldoorn raakt aanvoerder Jesse Hartgers kwijt

Aanvoerder Jesse Hartgers van csv Apeldoorn vertrekt aan het einde van dit seizoen. De 26-jarige middenvelder is bezig aan zijn zevende seizoen bij de Apeldoornse eersteklasser. Hij kwam tot op heden in 165 officiële wedstrijden in actie.

'Het was geen makkelijk besluit om aan het einde van dit seizoen te vertrekken bij csv Apeldoorn', zegt Hartgers op de clubwebsite. 'Het is echt mijn club geworden en dat zal het ook altijd blijven. Toch voelt dit als de juiste keuze. Ik word in de zomer 27 jaar en dat is qua leeftijd wel een laatste kans om elders een nieuwe uitdaging aan te gaan. Waar die uitdaging ligt, weet ik nog niet, maar ik heb er vertrouwen in dat er een mooie club op mijn pad komt.'

Hartgers beleefde mooie momenten op het Orderbos. 'Als team is het seizoen waarin we de districtsbeker wonnen en de nacompetitie haalden voor promotie natuurlijk het absolute hoogtepunt. Dat seizoen hebben we mooi voetbal laten zien, maar ook het jaar erna blijft mij goed bij. Het was eigenlijk een verloren zaak, maar toch zijn we destijds in de hoofdklasse gebleven. Individueel blijven natuurlijk je debuut, eerste basisplek, goede wedstrijden, mooie doelpunten en acties altijd bij.'

'Ik was geen gemakkelijke jongen'

Met een goed gevoel blik hij terug op zijn tijd bij csv Apeldoorn. 'Een geweldige periode. Ik moet daar de club ook voor bedanken. In de jeugd was ik zeker geen makkelijke jongen. Toch geloofde men in mij en we kunnen uiteindelijk zeggen dat het voor beide goed heeft uitgepakt. Daar ben ik csv Apeldoorn echt dankbaar voor. Ik weet namelijk niet of ik die kans bij een andere club ook had gekregen.'

Aanvaller Laurence van den Enk en verdediger Cedric Bultman zijn volgend seizoen onderdeel van de A-selectie. De negentienjarigen spelen nu in het tweede elftal en het beloftenteam. Met het doorstromen van deze twee talenten krijgt de csv Apeldoorn-identiteit vorm.