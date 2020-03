Met 30 per uur door Hattem, dat wordt wennen

Langzamer rijden maar daardoor wel meer veiligheid. Dinsdagavond werden inwoners van Hattem bijgepraat over de herinrichting van de belangrijkste ontsluitingsroute door de Hanzestad. Over een groot deel van de Burgemeester Bijleveldsingel, Vechtstraat en Hessenweg gaat de maximumsnelheid omlaag naar dertig kilometer per uur.

In de Open Poort in Hattem was het een drukte van belang bij de inloopavond over de herinrichting van deze straten. Aanwonenden, maar ook de Hattemers die gebruikmaken van de belangrijkste ontsluitingsroute door de stad, lieten zich uitgebreid informeren over de wijzigingen.

Het verlagen van de maximumsnelheid draagt volgens wethouder Auke Schipper bij aan een veiligere en gezondere leefomgeving.

Parkeren en verlichting

De schetsontwerpen werden dinsdagavond goed bestudeerd, waarbij experts namens de gemeente Hattem uitleg gaven. Wegindeling, parkeergelegenheid en aangepaste verlichting zijn de belangrijkste items bij dit project.

En omdat een 30 km weg géén voorrangsweg is, heeft verkeer van rechts voorrang. Dat zal nog wel wennen worden, hoorde je van verschillende kanten. Wethouder Schipper was erg blij met de grote opkomst. 'Je ziet dat het leeft. Terecht, want het is een ingrijpende klus.'

De werkzaamheden aan de Burgemeester Bijleveldsingel en de Vechtstraat starten in de tweede helft van dit jaar. De Hessenweg is in de eerste helft van 2021 aan de beurt.

Vragen en antwoorden over de herinrichting heeft de gemeente samengevat in een zogenoemde Q&A: Vragen en antwoorden ontwerp Burg Bijleveldsingel, Vechtstraat en Hessenweg