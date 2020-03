Man (27) met honkbalknuppel toegetakeld, politie krijgt vier tips

De Haverkamp in Lunteren, met links de Hervormde Kerk. Foto: Opsporing Verzocht

Hij heeft geen idee wie hem aangevallen hebben, of waarom ze het deden. Zeker is wel dat de schrik er flink in zit bij een 27-jarige man uit Lunteren. Hij werd afgelopen donderdag in alle vroegte vlak bij zijn woning ernstig mishandeld. Aandacht in Opsporing Verzocht leverde volgens de politie vier tips op. Die worden nagetrokken.

De man liep rond 05.20 uur van zijn huis naar zijn auto om aan het werk te gaan. Het voertuig stond geparkeerd in de berm van De Haverkamp in Lunteren. Plots doken twee vreemde mannen op die het slachtoffer met een honkbalknuppel te lijf gingen.

Het slachtoffer kon één aanvaller nog vastpakken, maar kreeg daarna meerdere klappen van de tweede dader. De mishandeling was zo heftig, dat de man het bewustzijn verloor. De politie vond hem bloedend en bewusteloos in de straat voor zijn woning.

Het tweetal dat de man in Lunteren aanviel, ging ervandoor met zijn telefoon. Die werd later teruggevonden langs de snelweg A30. Vermoedelijk hebben de mannen het toestel uit de auto geworpen tijdens hun vlucht.

Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedde dinsdagavond aandacht aan de mishandeling. Er werd ook een getuigenoproep gedaan: een ieder die donderdagochtend vroeg getuige is geweest van de mishandeling, of de twee mannen heeft gezien, wordt verzocht contact op te nemen met de politie. Wanneer mensen in de omgeving van de Haverkamp beveiligingscamera's hebben hangen bij hun huis, zijn de beelden welkom.

Van één van de twee daders is een signalement vrijgegeven. Hij is donker getint, ongeveer eind twintig, heeft kort zwart haar en is zo'n 1 meter 80. Hij heeft een smal postuur en droeg ten tijde van de mishandeling een zwarte jas.

Het slachtoffer uit Lunteren is er slecht aan toe, zo werd gemeld in het tv-programma. Over de ernst van zijn letsel werden geen mededelingen gedaan. Tijdens de uitzending werd het vermoeden uitgesproken dat het mogelijk om een persoonlijke aanval op het slachtoffer ging.