Emotie en boosheid na coalitiebreuk met mailtje

De coalitiebreuk in Beuningen is vilein verlopen, zo bleek tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond. Coalitiepartijen VVD en CDA werden met een mailtje geïnformeerd door Beuningen Nu & Morgen (BN&M) over het eenzijdig laten klappen van de samenwerking.

Het dossier zon en wind zorgde voor de breuk. Er waren al langer stevige discussies tussen de drie partijen. De coalitie klapte daarop bijna twee weken geleden.

'We hebben een opgave van 731 terajoule op te wekken energie. Dat willen we voor twee derde uit windenergie en een derde uit zonne-energie halen', verklaarde fractievoorzitter Eric van Ewijk van BN&M eerder. Hij had er geen vertrouwen meer in dat dit samen met het CDA en de VVD zou gaan lukken.

Emoties

Pogingen om scheuren te lijmen kwamen er niet meer. BN&M wilde dat wel, maar per se voor de carnaval. Er waren persoonlijke redenen voor de partners waardoor dit niet lukte. 'Ik kon niet vanwege de begrafenis van mijn zus. De reactie die ik van BN&M kreeg was: het is ook een kwestie van prioriteiten stellen', vertelt CDA'er Rob Martinus emotioneel in de raadszaal. Het aanwezige publiek reageert met verbazing.

Onzin, volgens BN&M. Men was wel op de hoogte van het overlijden, maar de opmerking zou niet zijn gemaakt.

Geen nieuw overlegmoment

Er kwam in ieder geval, ondanks het verzoek van CDA en VVD, geen nieuwe datum meer voor overleg. Nog voor de carnaval brak BN&M met de partijen. De mededeling kwam per mail.

Direct daarna werden door BN&M gesprekken gestart met GroenLinks, D66 en PvdA voor een nieuw college. Meerdere partijen in de Beuningse gemeenteraad verbazen zich over die snelheid en suggereren een vooropgezet plan.

Snel nieuwe coalitie

Na een stevig debat dinsdagavond vervolgen de gesprekken voor een nieuw college. De wens van de vier nieuwe coalitiepartijen is om eind maart al een akkoord te bereiken. Frans Houben (GroenLinks) en Sijmen Versluijs (PvdA) zijn al naar voren geschoven als nieuwe wethouders.

'Zonde van het belastinggeld', zegt SP-fractievoorzitter Jos Swartjes daarover. 'Inwoners betalen voor de twee wethouders die nu moeten vertrekken.'

