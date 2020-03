Vitesse beklaagt zich bij KNVB over 'willekeur' bij VAR

Vitesse is boos en voelt zich benadeeld door de KNVB. De pijlen richten zich op de videoscheidsrechter die in de ogen van de Arnhemse club inconsequent is.

Vitesse zegt binnenkort in gesprek te gaan met de voetbalbond. De Gelderse subtopper vraagt in een statement opheldering vanuit Zeist na recente beslissingen in wedstrijden waarbij de VAR zich nadrukkelijk mengde. De Arnhemse club stelt dat bewezen is dat er foutieve besluiten zijn genomen bij de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle en de thuiswedstrijd PSV.

Vitesse laat weten benieuwd te zijn hoe er consequenter kan worden omgegaan met arbitrale beslissingen. De clubleiding benadrukt de toegevoegde waarde van de VAR niet in twijfel te trekken, maar wil wel opheldering van de KNVB.

Kapitale fouten

Directeur Pascal van Wijk neemt duidelijk stelling nu Vitesse zich ernstig benadeeld voelt. 'Dat is aantoonbaar bewezen. Het wekt frustratie en irritatie in de hand als cruciale momenten nadelig uitpakken. Temeer omdat zowel de dienstdoende arbiter als in een andere wedstrijd een official achteraf eerlijk aangeven dat er kapitale fouten zijn gemaakt.'

Edward Sturing doet zijn beklag bij scheidsrechter Danny Makkelie. Foto: Wil Kuijpers.

Ontwikkeling

'De insteek van de VAR is dat wedstrijden eerlijker verlopen', gaat Van Wijk verder. 'Wij zijn daarom voor de ontwikkeling van de VAR, maar dat er consequenter gehandeld dient te worden, is meer dan eens gebleken.'

'Twee maten'

Tijdens Vitesse - PSV beklaagde de Arnhemse club zich over een handsbal van Pablo Rosario in het strafschopgebied waarbij geen penalty werd gegeven. Een week later was op beelden niet goed te zien dat Eli Dasa hands maakte tegen PEC Zwolle. Hier ging de bal wel op de stip. Aanvoerder Bryan Linssen sprak zaterdag na afloop in de media klare taal. 'Er wordt met twee maten gemeten. Dit kan nooit de bedoeling zijn. Het is iedere week raak met de VAR.'

Eli Dasa. Foto: Wil Kuijpers.

Bero uitgeschakeld

Vitesse verloor zaterdagavond in een knotsgekke slotfase van PEC Zwolle met 4-3. In de eerste helft viel Matus Bero uit met een hamstringblessure. De Slowaak is enkele weken uit de roulatie, zo verwacht de club. Vitesse is nog lang niet zeker van de play-offs om Europees voetbal. Zaterdag staat een thuiswedstrijd tegen FC Twente op de rol. Een week later volgt een uitwedstrijd tegen FC Utrecht gevolgd door een thuisduel met Willem II.