Vrijwilligers door hulporganisatie van Lesbos gehaald

Stichting Bootvluchteling, dat in Gelderland is gevestigd, werkt al jarenlang op het eiland. 'Onze mensen zijn op een veilige plek en wachten de situatie af', laat de stichting weten.

Tien vrijwilligers van de stichting Christian Refugee Relief zijn door de organisatie teruggevlogen naar Nederland. Volgens André Stam van de stichting vanwege veiligheidsredenen.

'Zondag hebben ze de hele dag in huis gezeten, want op straat was het onveilig. Dat brengt spanning met zich mee. Dat is één van de redenen mensen terug te halen.' De vrijwilligers helpen de vluchtelingen in het kamp.

Inzamelingsacties gaan door

In Heerde worden spullen ingezameld voor vluchtelingen op het eiland. Elly Bens woont sinds 2014 een groot gedeelte van het jaar op het Griekse eiland en is één van de contactpersonen die zorgt dat de spullen op het eiland terecht komen. Volgens haar kunnen die acties gewoon doorgaan.

'Het kan zijn dat de spullen worden doorgestuurd naar het vasteland van Griekenland, als ze niet op Lesbos terecht kunnen.' Ze zag de afgelopen tijd de sfeer veranderen. 'Het is een selecte groep op Lesbos die dit doet. Andere landen in Europa moeten meer helpen vluchtelingen op te vangen.'

'Kijken van tijd tot tijd'

De hulporganisaties bekijken hoe de situatie zich verder ontwikkeld. 'Ik hoop dat het tijdelijk is en dat we zo snel mogelijk terug kunnen keren', reageert Stam.

Bens is nu in Nederland, maar ze is van plan binnenkort weer terug te keren naar het Griekse eiland. 'We kijken van tijd tot tijd wat kan wel en wat kan niet.'