Ingehuurd bedrijf dat mails aan Statenleden stuurt, checkte wie ze heeft gelezen

Het bedrijf – Publieke Zaken – levert publicaties van de Tweede Kamer, Eerste Kamer en Europese instanties. Dat doet het bedrijf op verzoek van de Provinciale Staten. Op die manier kunnen Statenleden informatie ontvangen over de dossiers energie, klimaat, landbouw en duurzaamheid.

Uit de statistieken blijkt dat veel van de berichten werden gelezen, maar zeven van de Statenleden hebben geen enkel bericht gelezen. Het bedrijf heeft vervolgens onderzocht of die personen woordvoerder zijn op een van de dossiers en dat bleek niet het geval, zo staat in het bericht aan het presidium.

Zie ook: Bekijk hier het document

'Dit gaat veel te ver'

'Het voelt ongemakkelijk. Het gaat mij veel te ver dat deze zeven mensen zijn opgezocht om te kijken welke dossiers zij volgen. Ik heb hier grote moeite mee', zegt Celine Blom van D66. Ook andere Statenleden zijn verbaasd en vinden het 'opvallend'. Zij willen het woensdag in het presidium bespreken.

Ook kunnen veel Statenleden zich niet herinneren dat ze hier toestemming voor hebben gegeven. 'We hebben ook geen waarschuwing gehad', zegt Luuk van der Veer van de Partij voor de Dieren. Hij weet dat nog precies, omdat van hem een verkeerd e-mailadres geregistreerd stond. Dat is dinsdag verholpen.

Bedrijf: volgens de regels

René Leegte van het bedrijf Publieke Zaken zegt dat wat ze doen volgens de regels is. 'Wij verzamelen gebruikersgegevens en bekijken of onze diensten gebruikt worden. Dit helpt om de dienstverlening te verbeteren. Het is niet tegen de regels, want wij verspreiden deze info niet en al helemaal niet op individueel niveau.'

De informatie die openbaar wordt gemaakt is niet herleidbaar tot individuele Statenleden. Er zijn veel meer Statenleden dan de zeven die geen woordvoerder zijn op een van de aangeleverde dossiers. Onderzoeksjournalist Brenno de Winter – gespecialiseerd in ICT-beveiliging – vindt het individueel bijhouden van gegevens gevaarlijk. 'Het risico bestaat dat Statenleden in de gaten worden gehouden of ze wel de stukken lezen. Als je weet dat geregistreerd wordt wie wat leest voel je al een bepaalde druk.'

Geen probleem voor provincie

Het bedrijf verzekert dat de individuele gegevens van de Statenleden aan niemand worden verstrekt; ook niet aan de provincie Gelderland. De provincie Gelderland heeft er zelf geen problemen mee, zegt griffier Bob Roelofs. 'Zolang het intern wordt gebruikt heb ik daar geen moeite mee. Het is bedoeld om de service te verbeteren, als wij daar anders over denken, moeten we dat afspreken.'