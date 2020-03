'Referendum mag niet fraudegevoelig worden', zegt burgemeester van Nijmegen

Burgemeester Hubert Bruls van de gemeente Nijmegen noemt het initiatief om het referendum makkelijker te maken 'te kort door de bocht'. Het voorstel van oppositiepartij VoorNijmegen.NU kan volgens hem fraude in de hand werken. Hij is het wel eens met de achterliggende gedachte dat het allemaal laagdrempeliger moet.

Paul Eigenhuijsen stelt voor om de steunbetuigingen voor een referendum makkelijker te maken.

Geen zin in

Nu moeten mensen die het met een referendum eens zijn naar het gemeentehuis om hun paspoort te overleggen of een kopie daarvan opsturen. Veel mensen hebben daar volgens Eigenhuijsen geen zin in. 'Ze zeggen letterlijk tegen mij: ik ga geen kopie insturen, wie weet wat ze daarmee doen.'

Eigenhuijsen kan het weten. Hij deed de afgelopen tijd verschillende voorstellen voor een referendum. Zo wil hij dat de Donjon op één of andere manier weer zichtbaar wordt gemaakt in het Valkhofpark, maar hij kreeg daarvoor slechts 350 steunbetuigingen. En dat hadden er meer dan 4000 kunnen zijn, zo stelt hij op basis van de reacties van sympathisanten.

Daarnaast wilde hij dat de Nijmeegse bevolking zich kan uitspreken over het busvrij maken van de Waalkade, de versmalling van de Graafseweg en de komst van de moskee naar het Jonkerbosplein.

'Makkelijk om hele buurt op te voeren'

Paul Eigenhuijsen wil dat mensen hun ondersteuningsverklaring al kunnen inleveren met hun naam, adres, woonplaats en handtekening. Maar burgemeester Bruls vindt dat dus te kort door de bocht. 'Zo wordt het wel heel makkelijk om de hele buurt als ondersteuners op te voeren, zonder dat ze dat zelf weten.'

Bruls is het er wel mee eens dat een en ander laagdrempeliger moet en onderkent dat het opsturen van een kopie van het legitimatiebewijs nu zelfs in strijd is met de AVG. Maar hij wil nog kijken of er niet meer waarborgen ingebouwd kunnen worden om fraude te voorkomen. 'Basisvereiste voor democratie is dat er geen fraude gepleegd kan worden en mensen moeten toch ook nog wel een beetje moeite blijven doen om zich uit te spreken.'

'Burger mag niet te veel te zeggen krijgen'

Paul Eigenhuijsen van VoorNijmegen.NU ziet de kritiek van Bruls vooral als vertragingstactiek. Eigenhuijsen: 'Het college wil gewoon niet dat de mensen te veel te zeggen krijgen.' De suggestie dat zijn voorstel fraude in de hand werkt, wijst hij van de hand. 'De raad beslist altijd nog als laatste of er wel of geen referendum gehouden wordt.'

Bovendien, zo betoogt hij, is zijn initiatiefvoorstel om ondersteuningsverklaringen makkelijker te maken een exacte kopie van de modelverordening die de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) sinds december 2019 hanteert. Op 18 maart wordt het initiatiefvoorstel besproken in de Nijmeegse gemeenteraad.