Een hal vernoemen naar een voormalige sigarettenfabriek, kan dat eigenlijk wel?

Een jaar geleden was er al discussie om de voormalige productiehal HAL 12 - nu een verzamellocatie waar onder meer ook de bieb in huist - de naam Turmac-hal te geven. De Turmac was een tabaksfabriek die vanaf 1920 in Zevenaar was gevestigd. Later produceerde de fabriek voor British American Tobacco. In 2008 sloot de fabriek.

Van vader op zoon

Nu ligt de naam Turmac Cultuurfabriek voor. Wederom zijn er voor- en tegenstanders. Niet alleen binnen de gemeenteraad, ook daarbuiten. Eén van de voorstanders is Rob de Leeuw. Oud-directeur van Turmac en 37 jaar werkzaam geweest voor het bedrijf.

'Hele generaties hebben bij de Turmac gewerkt. Van vaders op zonen, van moeders op dochters.' Die geschiedenis zou bewaard moeten blijven voor de toekomst, vindt De Leeuw. 'En dit is een mooie manier.'

De productiehal waar het om gaat is gebouwd na de oorlog, eind jaren veertig. 'Dat is zeker nog herkenbaar, ook al is het verbouwd en veranderd.'

Al jarenlang een begrip

De Turmac was volgens De Leeuw jarenlang een begrip in Zevenaar en omliggende plaatsen. Niet alleen door de grootte van het bedrijf en de vele werknemers, maar ook mede door de bijzondere kunstcollectie die het bedrijf in het bezit had (Peter Stuyvesant collectie).

De abstracte schilderijen werden in de fabriekshal gehangen boven de machines. 'Dat was natuurlijk heel apart. Dat zag je nergens.' Hij zou het dan ook prachtig en terecht vinden als Hal 12 de Turmac Cultuurfabriek gaat heten.

Schadelijk voor de gezondheid

Maar niet iedereen denkt er dus zo over. Want de naam herinnert natuurlijk wel aan de sigarettenfabriek. En we weten inmiddels: Roken is schadelijk voor de gezondheid. De Zevenaarse Francis Bax stuurde daarom alle raadsleden een brief met de oproep het toch vooral bij Hal 12 te houden.

'Sigarettenreclames mogen niet meer, je mag op heel veel plekken niet meer roken en dan zou Zevenaar wel een bord Turmac boven deze hal hangen? Ik vind dat onbegrijpelijk.'

Haar vader is bovendien aan longkanker gestorven en ook andere familieleden zijn ziek geworden, omdat ze veel hebben gerookt. 'Ik vind dat we ook stil moeten staan bij al die slachtoffers die de tabaksindustrie heeft gemaakt.'

Ze wacht met spanning de stemming van de Zevenaarse raad op woensdagavond af.