Coronavirus raakt bedrijfsleven in de Achterhoek

De uitbraak van het coronavirus in China en andere landen raakt het bedrijfsleven in de Achterhoek. Zo ziet Bringo uit Lichtenvoorde, importeur van elektrische voertuigen, de aanlevering van onderdelen stilvallen. Net als het bezoek van mensen aan internationale beurzen. Dit alles heeft invloed op de bedrijfsvoering.

'Ik kom net terug van een golfbeurs in Duitsland', zegt directeur Barnt Masselink van Bringo. Normaal is de beursvloer de plek om orders binnen te halen voor de verkoop van golfkarretjes. 'Maar nu dus niet', aldus Masselink, die weinig vertegenwoordigers van golfclubs trof. Naast het doorschuiven van orders, worden de benodigde onderdelen voor elektrische wagens niet aangeleverd vanuit Azië. 'Dat gaat dit jaar omzet kosten, en werk', weet de directeur.

Wilma Elbertsen, regiomanager Achterhoek bij werkgeversorganisatie VNO-NCW, herkent de zorgen en verwacht dat met name de logistieke sector geraakt in de regio wordt. 'Je ziet dat er geen aanvoer is in de haven, een gebrek aan containers. Dan ontstaan er in de distributiecentra lege plekken.'

Een grote logistieke speler in de regio, Mainfreight uit ’s-Heerenberg, geeft aan dat het momenteel te vroeg is om in te schatten wat de economische gevolgen zijn. 'We kunnen wel aangeven dat we lokale ontwikkelingen op de voet volgen, we hebben een hygiëneprotocol opgezet om verspreiding van het virus te voorkomen', zo laat een woordvoerder weten.

Elbertsen (VNO-NCW) verwacht dat technologische bedrijven in de regio ook geraakt kunnen worden: 'Die hele wereld is verweven met halffabrikaten en producten die overal vandaan komen. Dat zijn effecten die mensen gaan merken.'

'Geen makkelijk jaar'

Bij Bringo wordt inmiddels gekeken of oudere elektrische voertuigen gereviseerd kunnen worden voor de verkoop. 'Het is niet anders, we moeten ermee dealen', zegt Masselink. 'Maar het is niet heel handig. Het wordt niet een heel makkelijk jaar voor ons.'

Ook de bedrijven Lesli (vuurwerk) en Lesli Living (tuinmeubelen) die onder dezelfde holding vallen als Bringo, zullen volgens Masselink bij aanhoudende aanleverproblemen in een lastige situatie komen.

Werktijdverkorting voor bedrijven

Bedrijven die geraakt worden kunnen bij een vermindering van twintig procent van de gewerkte uren een werktijdverkorting aanvragen.De werkgever ontvangt voor de niet-gewerkte uren van werknemers dan een WW-uitkering vanuit het UWV. 'Enerzijds zeggen we dat we 27.000 mensen tekort hebben', zo schetst Elbertsen de situatie in de Achterhoek. 'Dan zou het heel jammer zijn als je nu mensen kwijtraakt die je op termijn heel hard nodig hebt.'