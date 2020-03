Achterhoekse band The Spitfires komt terug, maar wel een beetje anders

Hein Migchelbrink, de legendarische frontman van de Achterhoekse band The Spitfires, kan het niet laten. Hij gaat weer op tour met de muziek van 'zijn' Spitfires, maar dan wel met een nieuwe band.

In 2013 viel het doek voor The Spitfires. De groep bestond al sinds 1939, maar door de terugloop van het aantal boekingen besloot de band te stoppen.

Frontman Hein Migchelbrink heeft de The Spitfires nooit helemaal losgelaten en bleef de afgelopen jaren dan ook in zijn eentje optreden. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Hein: 'Het is toch leuker als artiest om met een band op te treden.'

De Woudrukkers

Twee jaar geleden was Hein bij een optreden van De Woudrukkers uit Noord-Holland en toen zag hij in die band al veel terug van 'zijn' Spitfires. Een deel van de groep voelde ook wel wat voor een terugkeer van The Spitfires en zo begon het nieuwe avontuur.

'We zijn van plan om 20 keer op te gaan treden in grote tenten. We hebben al zeven optredens staan, dus het gaat al goed', vertelt Hein.

'Woest' repeteren

Links van Varsseveld, De motorboot en De bek vol vlaai zijn zeker hits die te horen zijn tijdens de nieuwe tour van The Spitfires. Toch was het volgens Hein nog wel even 'woest' repeteren met elkaar. 'Die jongens moesten plots dertig liedjes gaan instuderen en dat heb je niet zomaar voor elkaar. Maar het gaat fantastisch.'

In UIT vertelt Hein meer over zijn nieuwe tournee en band: