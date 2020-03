Jeroen wil zich niet laten verrassen

Jeroen Klaassen is prepper. Dat betekent dat hij altijd een oplossing heeft voor onverwachte zaken zoals een overstroming, stroomuitval of een vervelend virus. 'Mijn voorraadkast is goed gevuld.'

Tien jaar geleden was hij in Rotterdam toen de stroom uitviel. Ineens kon hij het flesje van zijn zoontje niet meer opwarmen. Hij dacht: 'Als me dat thuis zou gebeuren, is alle afgekolfde moedermelk gelijk zuur.'

Toen hij weer thuis was kocht hij een paar flessen water en een zak rijst. 'Dan kan ik op mijn campingbrandertje tenminste koken, mocht er iets gebeuren.' Van het een kwam het ander. Het ging zelfs zo ver dat hij een prepshop opende waar mensen handige zaken om te overleven kunnen kopen.

Zelfvoorzienend zijn. Dat is belangrijk voor Jeroen. 'Iedereen zou nu thuis mondkapjes moeten hebben liggen. Maar ook een waterfilter. En een goed gevulde voorraadkast. Desinfecterende zeep. En: als corona ook via de huid voor besmetting kan zorgen is een gelaatsmasker essentieel. Zodat er geen besmetting via de ogen kan plaatsvinden.'

Bij zijn webshop is het ondertussen een drukte van belang. 'Veel meer mensen merken dat je je moet voorbereiden om zelfredzaam te kunnen zijn. In Nederland zijn zeker honderdduizend 'preppers'. Het gaat erom dat je nadenkt over wat je kan overkomen.'