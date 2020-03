Ouders onderzoeken zelf doodsoorzaak van slachtoffer Wageningen

De familie van de man die onlangs omkwam in Wageningen, wordt bijgestaan door advocaat Richard Korver. De advocaat stond eerder de familie van Mitch Henriquez bij, die omkwam na een fatale nekklem. Samen met de advocaat heeft de familie van Robert een second opinion laten doen door een patholoog, om zelf uit te vinden wat de doodsoorzaak van hun zoon is.

Niet weten hoe Robert is overleden is zwaar, zegt zijn moeder. Twee weken geleden kwam hun zoon Robert (27) om in zorginstelling RIBW in Wageningen tijdens de aanhouding. Tenminste vier onderzoeken lopen er naar zijn dood, waaronder naar het optreden van de politie en naar wat er zich die avond in de instelling heeft afgespeeld.

Sindsdien wachten zijn ouders op antwoord. Geschokt door de blauwe plekken op zijn lichaam, hebben ze een patholoog opdracht gegeven mee te kijken naar de doodsoorzaak. 'De onderste steen moet boven', zegt Roberts vader.

Second opinion

De Amsterdamse advocaat Korver bevestigt dat hij de familie bijstaat. Maar over het onderzoek en de uitslag van de second opinion kan hij nog niets zeggen. 'Het onderzoek moet in alle rust plaatsvinden.' Naar verwachting gaan de onderzoeken naar Roberts dood 'weken, of zelfs maanden' duren.

Tot die tijd heeft de familie geen rust, zeggen Roberts ouders. 'Je speelt de film van die dag telkens af in je hoofd', zegt zijn moeder. Maar je kan niet verder denken, want je weet niet precies wat er is gebeurd. 'Het was zo'n lieve zachte jongen. Ik kan het nog steeds niet geloven.'

Zie ook: Vader slachtoffer Wageningen 'belde wel 24 keer tevergeefs naar de instelling

Robert woonde sinds de herfst van vorig jaar aan de Morel in Wageningen. Op de dag van zijn overlijden was hij psychotisch. Zijn vader was 's middags nog bij hem langsgegaan. Toen hij wegging, was Robert rustig.

Maar in de avond schreef Robert 'Help, bel 112' op Facebook, en een paar minuten later: bel de politie, kom naar de Morel in Wageningen. De politie kwam, maar volgens buurtbewoners veel te laat. Zij hadden geschreeuw vanuit de instelling gehoord en hadden 112 gebeld.

Gesloten instelling

Volgens Roberts ouders ging het al maanden niet goed met hem. Ze waren naar eigen zeggen al maanden bezig met RIBW Arnhem & Veluwe Vallei en zorgorganisatie Pro Persona om een zwaardere plaatsing voor hem te vinden. De dag na zijn dood zou hij volgens hen naar een gesloten instelling gaan. Zover kwam het niet. Robert overleed die avond.