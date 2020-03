Advies: laat vrijspraak voor ouders dode baby Jairo staan

De advocaat-generaal bij de Hoge Raad heeft geadviseerd de vrijspraak van de ouders van de Arnhemse baby Jairo in stand te laten. Het jongetje overleed in augustus 2010. Justitie vervolgde beide ouders, in de overtuiging dat zeverantwoordelijk waren voor de gewelddadige dood van het kind.

In hoger beroep sprak de rechter beiden vrij, omdat niet kon worden vastgesteld wie van de twee verantwoordelijk was voor de dood van het jongetje. Voor het OM was dat een onbevredigende uitkomst 'in deze schokkende zaak met een weerloze baby' en legde de zaak in cassatie voor aan de Hoge Raad.

De advocaat-generaal is van mening dat de vrijspraken door het hof voldoende zijn gemotiveerd en de toets der kritiek kunnen doorstaan. De Hoge Raad doet naar verwachting uitspraak op 14 april.

Als de raad het advies volgt, zijn de vrijspraken definitief.

Botbreuken en blauwe plekken

Baby Jairo overleed in 2010 toen hij acht maanden oud was. Hij werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht met botbreuken, blauwe plekken en inwendige bloedingen. De verwondingen werden hem fataal.

In 2016 kwam de zaak voor het eerst voor de rechter. Toen werd de vader veroordeeld tot 46 maanden cel en de moeder vrijgesproken.

