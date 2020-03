Kinderen halen ruim 250.000 euro op na dood vader

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Het team is opgericht door familie en vrienden van de in 2010 overleden Henk Postma. Hij overleed op 63-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker en sindsdien zetten zijn kinderen en beste vriend Martin de Vries zich in voor het goede doel.

Met team PA, dat naast 'Papa' ook staat voor de connectie 'Posbank - Alpe 'd HuZes', hebben ze in al die jaren meer dan 250.000 euro bij elkaar gefietst. Dit jaar gaan er 37 teamleden mee die allen fietsend, lopend en zelfs op de handbike de Alpe 'd Huez gaan bedwingen.

Om goed voorbereid aan de start te verschijnen zijn de deelnemers al enige tijd in training, en nu we langzaam richting de lente kruipen zijn de leden van het team ook steeds meer in de buitenlucht te vinden. Zoals op de Posbank bijvoorbeeld. De bekende heuvel op de Veluwezoom waar ook Henk Postma in het verleden vaak met zijn familie was te vinden.

Zoon Marco Postma is apetrots dat het team tien jaar na de dood van zijn vader nog steeds bestaat. 'In al die jaren zijn we in veel verschillende samenstellingen afgereisd naar Frankrijk. Ik vind dat echt geweldig. Als mijn vader mee kan kijken, en ik geloof dat hij dat kan, dan zou hij daar heel erg trots op zijn'.

Niet alleen voor Henk

Als team proberen ze tijdens deze vijftiende editie een recordbedrag op te halen. 'Daar gaat het uiteindelijk om, dat we met z'n allen zoveel mogelijk geld ophalen zodat de wetenschap er misschien wel voor kan zorgen dat kanker getransformeerd wordt van een dodelijke naar een chronische ziekte', klinkt een strijdbare Martin.

Hoewel het allemaal begon toen Henk Postma overleed, heeft het team zich in al die jaren niet alleen voor hem ingezet. 'De ziekte raakt ons allemaal. Iedereen kent wel iemand die met kanker te maken heeft gehad. Elk teamlid zet zich dus in voor zijn of haar dierbare', benadrukt de teampcaptain.

Omroep Gelderland volgt Team PA

Tijdens de 15e editie van de Alpe d'HuZes zal een verslaggever van Omroep Gelderland zich onderdompelen in het gevoel van het evenement. Het hele jaar trekt hij op met leden van Team PA uit Rheden. Hij zal meefietsen en het gevoel van binnenuit het team verslaan. In de eerste week van juni, als de tocht wordt verreden, keert het team daarom op de diverse kanalen van Omroep Gelderland terug.