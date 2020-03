Ontsnapte tbs'er 'Ochten' knipte in 2017 ook hek Pompekliniek door

De 52-jarige man die afgelopen week betrokken was bij een uitbraak bij tbs-instelling Kijvelanden is twee keer eerder uit een dergelijke inrichting ontsnapt. In augustus 2017 kwam hij weg uit de Pompekliniek in Nijmegen en pleegde kort daarop twee overvallen.

Samen met een handlanger brak de 52-jarige Rotterdammer afgelopen weekeinde voor de derde maal uit een tbs-instelling. Vanuit een 'extra beveiligde afdeling voor vluchtgevaarlijke bewoners' van De Kijvelanden in Rotterdam, reed Toni samen met zijn kompaan Dennie M. richting het oosten. In de Betuwe werden beide langgestraften ingehaald door de politie. Dennie M. kwam in Ochten om nadat een politieschot hem raakte.

Een bron, werkzaam binnen een tbs-instelling, meldt Omroep Gelderland vandaag dat dezelfde Toni al in 2017 betrokken was bij een uitbraak uit de Nijmeegse Pompekliniek. Hij knipte destijds met een betonschaar het hek door. Ook dagblad De Telegraaf maakte afgelopen week overigens melding van deze eerdere ontsnapping. De krant baseerde zich daarbij eveneens op bronnen binnen het tbs-wezen.

Een woordvoerder van de Pompekliniek kan niet reageren op de uitbraak om 'wettelijke- en privacyregelgeving'.

Twee overvallen

Bij die ene ontsnapping bleef het alleen niet. Toni pleegde kort nadat hij in de avond van de 17e augustus 2017 was vrijgekomen uit de Pompekliniek twee overvallen. Op donderdag 24 augustus van dat jaar berooft hij onder bedreiging van een mes een winkel in Veenendaal. Drie dagen later doet hij datzelfde in Hoogvliet. Bij beide overvallen raakt niemand gewond. Zijn buit vormt een paar honderd euro. Kort daarna pakt een FAST Team hem op in Hoogvliet. De tbs'er heeft op dat moment een mes bij zich dat hij heeft vastgezet in het frame van zijn fiets.

Documentaire

Antoni van H., roepnaam Toni, maar ook Tony genoemd, is opmerkelijk genoeg een bekend gezicht in het tbs-wezen. Al in 2011 kwam hij voor in een Human-documentaire, die nog altijd online staat. Zijn strafblad gaat terug tot 1984, en hij zat een groot deel van zijn leven achter tralies. In 2011 werd een stoornis bij hem vastgesteld. Zijn eigen advocaat verklaarde dat jaar bij een van de strafzittingen die Toni bij woonde dat de maatschappij beschermd diende te worden tegen zijn cliënt.

En zoals gemeld: de ontsnapping van afgelopen weekeinde was de derde op rij. Een jaar voordat hij de Pompekliniek achter zich liet ontsnapte hij al uit dezelfde Kijvelanden-instelling in Rotterdam, waar hij ook dit weekeinde weer wist te ontkomen. Destijds - januari 2016 - keerde hij niet terug van werkverlof. Hij zou die keer twee dagen na zijn ontsnapping naar een bakker zijn gegaan, alwaar hij een kop koffie bestelde, om voorts al het geld uit de kassa van de bakkerij op te eisen.

