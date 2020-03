Floor wandelt 4200 kilometer door Amerika

Een jaar of vier geleden begon het opeens te kriebelen. 'Ik wilde weg. Alleen. De natuur in. Mijn vriend begreep dat. Hij hecht meer aan een thuis dan ik. Mijn hang naar avontuur had ik als klein kind al. Indiana Jones en Lara Croft waren mijn helden. Vroeger wilde ik archeoloog worden en ontdekkingsreiziger.'

Al haar zintuigen gingen open tijdens een meerdaagse trektocht door Schotland. Het werd een ervaring die ze nooit zou vergeten. 'Ik was helemaal op mezelf aangewezen, zowel geestelijk als lichamelijk. Moest vertrouwen op mijn instinct en ik ervoer er iets wat ik niet kende. '

Tegen het einde kon Floor de regen ruiken voordat de bui viel en mensen ruiken terwijl ze niemand zag. Ze beschrijft de geur van aftershave en waspoeder. Pas vijf minuten later stond ze oog in oog met een man en een vrouw.

Presentator Rob Kleijs in gesprek met Floor Ockers:

Niet te stillen honger

Diverse fiets- en trektochten volgden. Grenzen werden verlegd. Afgelopen zomer volgde een trektocht van 650 kilometer door Noorwegen. Al bleef in Scandinavië het instinctieve oergevoel dat haar in Schotland overviel weg. Wel voedden deze avonturen bij de Gelderse een niet te stillen honger.

Floor Ockers in Noorwegen. Eigen foto

Op 10 april stapt ze op het vliegtuig naar de Verenigde Staten. Drie weken later begint ze aan een trektocht die haar leven zal veranderen. De Pacific Crest Trail (PCT) is een trektocht van het uiterste zuiden van Amerika naar de grens met Canada: 4200 kilometer. Floor verwacht er zes maanden over te doen. 'Veel langer moet het ook niet duren, want de winters zijn er koud.'

Ze heeft uitgerekend dat ze dagelijks 10 uur onderweg is met een rugzak van 17 kilo op haar rug. Onderweg is ze volledig op zichzelf aangewezen. 'Ik gun mezelf uitstapjes. Als ik een mooie plek in de natuur vind en daar enkele dagen wil blijven, dan mag dat van mezelf.'

Wat hoopt ze te vinden? ‘In ieder geval geen beren, haha. Wat ik hoop met deze tocht is om dichter bij mijn oerinstinct te komen. Ik ben niet op zoek naar spirituele ontwaking, maar naar mijn rauwe oerzelf. Ik wil weten welke Floor er onder de gepolijste lagen schuilgaat.’

Floor Ockers' tentje in Schotland. Eigen foto

Om zich staande te houden in de Amerikaanse wildernis is ze getraind door een Nederlandse marinier. Zodat ze weet wat ze moet doen in gevaarlijke en extreme situaties. Want extreem is de uitdaging die ze aangaat.

Ja, ik denk sterk na over een boek Floor Ockers

De PCT is bij een groot publiek bekend door de verfilming van het boek Wild: From Lost to Found on the Pacific Crest Trail van de Amerikaanse Cheryl Strayed. Zij besloot volkomen onvoorbereid de duizenden kilometers lange wandeltrek te doen na een moeilijke jeugd met een aan kanker lijdende moeder, foute vriendjes en een destructieve periode met harddrugs. Floor: 'Ik heb de film bewust niet gezien. Ik wil vertrouwen op mijn eigen fantasie en zintuigen. Het boek van Strayed heb ik wel gelezen. Misschien schrijf ik mijn eigen ervaringen zelf wel op. Ja, ik denk sterk na over een boek.'

Want alleen lopen is niet genoeg voor deze veelvraat. 'Ik wil in die maanden daar een creatief proces ondergaan. Dat doe ik door te schrijven en de tocht onderweg te filmen.' Ze heeft een kanaal op YouTube en blogt op haar site adventurevirgin.nl waarmee ze haar volgers op de hoogte houdt.

Ik wil nooit meer een hypotheek Floor Ockers

In november hoopt ze aan te komen bij de grens tussen de VS en Canada. Wacht daarna het zwarte gat? Ze is overtuigd van niet. 'Er zijn nog genoeg avonturen te beleven, onderweg heb ik alle tijd om over mijn volgende avontuur na te denken.’ Maar een ding weet ze zeker: 'Ik wil nooit meer een hypotheek en veertig uur per week werken.'

Huis en haard heeft Floor Ockers intussen verlaten. Momenteel leeft ze als een nomade in Gelderland. Ze heeft gewoond in de Achterhoek, zat op een vleesboerderij in Barneveld en nu verblijft ze nu in de bossen van Bennekom. Haar ex-vriend spreekt ze nog wekelijks. 'We houden zielsveel van elkaar, en blijven vrienden voor altijd. Hij is mijn grootste fan.'