Het Lekkerste van Gelderland - Boerentroef

Ingrediënten

De bodem

1 eidooier

175 gram bloem

100 gram ongezouten roomboter

2 el witte basterdsuiker

15 ml water

Snufje zout

Banketbakkersroom

500 ml halfvolle melk

2 zakjes vanillesuiker

100 gram kristalsuiker

4 eigeel

2 el bloem

1 vanillestokje

Kersenvlaaivulling

350 gram ontpitte kersen uit pot

150 ml kersensap (ook uit pot)

50 gram suiker

1 eetlepel maïzena

1 tl citroensap

1 el kersensap

Topping

2 pakjes slagroom

2 zakjes klopfix

2 zakjes vanillesuiker

120 gram eiwit (4 eieren)

240 gram suiker + 2 el suiker

1/5 citroen (sap)

Dianes recept voor de Boerentroef

Meng in een kom de bloem, basterdsuiker en het snufje zout. Voeg vervolgens de dooier, boter en het water toe aan het geheel en kneed tot een mooie bal. Laat het deeg ongeveer 30 minuten rusten in koelkast. Haal het deeg daarna uit de koelkast en verwarm de oven voor op 175°c (heteluchtoven). Vet een bakvorm (20/24 cm) in met boter. Rol het deeg uit op een met bloem bestoven aanrecht. Bekleed de vorm met het deeg en prik een paar gaatjes in de bodem. Leg een stuk bakpapier op het deeg en vul met blindbakvulling. Bak de bodem vervolgens 15 tot 20 minuten totdat deze lichtbruin en stevig is. Verwijder de blindbakvulling en het bakpapier en bak de bodem nog eens 10 minuten.

Doe de melk, het vanillestokje en een schepje suiker in een pan en breng aan de kook. Haal van het vuur, verwijder het vanillestokje en schraap het vanillemerg eruit. Voeg dit toe aan het roommengsel. Meng de eigelen met de rest van de suiker in een kom. Doe hier een scheutje melk bij en voeg de bloem toe, roer goed door. Voeg de rest van de melk toe en vervolgens de eigelen. Roer opnieuw goed door. Breng al roerend aan de kook en laat enkele minuten koken op de laagste stand. Schenk het mengsel in een schaal, doe er folie overheen en laat afkoelen.

Giet de afgekoelde room in de taartbodem. Houd ruimte over voor de kersenvlaaivulling.

Doe de kersen en het kersensap in een pan en breng op laag vuur rustig aan de kook. Roer regelmatig. Voeg in een kom de suiker, het maïzena, citroensap en een eetlepel kersensap samen. Roer tot een papje/glazuur ontstaat. Voeg dit papje toe zodra het mengsel in de pan begint te koken. Blijf roeren en zorg dat de kersen heel blijven. Laat het mengsel 5 tot 10 minuten goed doorkoken. Giet de vulling in een schaal. Dek af met folie en laat afkoelen. Giet de afgekoelde kersenvlaaivulling op de banketbakkersroom. Let op de verhouding, die moet in evenwicht zijn. Klop dan de slagroom met de klopfi x, vanillesuiker en suiker stijf. Doe de slagroom in een spuitzak en maak mooie toefjes bovenop de taart.

Verwarm de oven voor op 100°c (heteluchtoven 90°c). Ontvet de beslagkom, gardes en spatel door ze af te nemen met citroensap. Mix de eiwitten in de beslagkom op een lage snelheid. Zet de mixer steeds wat hoger, tot er uiteindelijk pieken vormen. In de hoogste stand voeg je eetlepel voor eetlepel de suiker toe aan de eiwitten, voeg de volgende lepel pas weer toe als je nieuwe pieken ziet. Als alle suiker is toegevoegd blijf je nog 5 tot 10 minuten op hoge snelheid doorkloppen. Als je de bak op de kop durft te houden is je mengsel klaar. Schep dit in een spuitzak.

Leg een vel bakpapier op je ovenplaat en spuit rechte strepen van links naar rechts. Zet de schuimstaafjes 1 tot 1,5 uur in de oven. Zet na afl oop de oven uit en laat de ovendeur iets open staan. Als de schuimstaafjes afgekoeld zijn, kun je de staafjes breken in verschillende groottes van 2 tot 4 cm. Strooi ze over de slagroom en strooi daar overheen een vleugje cacao. Doe de staafjes pas op de taart wanneer deze aangesneden wordt anders worden de schuimpjes erg zacht.