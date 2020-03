Het Lekkerste van Gelderland - Wasberrekoek

Ingrediënten

Wasberrekoek

350 gram tarwebloem

150 gram boekweitmeel

1 liter melk

6 eieren

3 tl bakpoeder

3 zakjes vanille suiker

½ tl zout

Roomboter

900 gram bosbessen

Mascarponeroom

250 milliliter slagroom

250 gram mascarpone

2 el witte basterd suiker

400 gram bosbessen

Chocolade ganache

100 gram pure chocolade

100 milliliter slagroom

poedersuiker

Meringue toefjes

2 eiwitten

100 gram suiker

Citroensap

Bosbessensap

snufje zout

Decoratie

100 gram ongezouten pistachenoten (verkruimeld)

handjevol bosbessen

Kashia's recept voor Wasberrekoek

Zeef de tarwebloem, boekweitmeel, vanillesuiker, het bakpoeder en zout en meng door elkaar. Doe de eieren en 500 ml melk in een kom en klop deze los. Voeg de droge ingrediënten toe en klop tot een homogene massa. Voeg de overige melk toe en mix tot een glad beslag zonder klontjes.

Laat een klein klontje boter in de pan smelten. Giet wat beslag in de pan en verdeel het gelijkmatig. Voeg daarna meteen de wasberre (bosbessen) toe voordat de bovenkant droog is. Zorg dat de pannenkoek goed bedekt is met bosbessen, hoe meer hoe lekkerder. Bak de pannenkoek op middelhoog vuur. Is de bovenkant droog, keer de pannenkoek om en bak ook de andere zijde. Maak uit het beslag zoveel mogelijk wasberrekoeken, want we gaan deze later stapelen. Laat de pannenkoeken afkoelen.

Klop voor de room de slagroom stijf en voeg op het laatst wat poedersuiker toe. Meng in de tussentijd in een andere kom de mascarpone met twee el suiker. Als de slagroom stijf is voeg je de mascarpone toe tot een glad geheel en laat het opstijven in de koelkast. Hak 100 gram chocolade in stukjes en doe dit in een kom. Verwarm in een pannetje 100 milliliter slagroom op laag vuur. Wanneer het kookt haal je het pannetje van het vuur en giet je dit bij de chocolade. Roer dit goed door met een garde. Laat de ganache afkoelen en roer af en toe door.

Verwarm de heteluchtoven op 90°c. Maak een kom vetvrij met citroensap. Klop de eiwitten 5 minuten (stijve pieken) voeg nu beetje bij beetje de suiker toe. Blijf kloppen tot alles stijf is. Kleur de helft van het eiwit met bosbessensap. Verdeel het witte en gekleurde eiwit in een spuitzak en spuit hier toefjes van op een bakplaat en bak de merinques 75 minuten in de oven en laat vervolgens 1 uur met een kiertje open afkoelen.

Nu maken we de “wasberreknoest”. Pak een wasberrekoek en bestrijk deze met de room en strooi over de room wasberre. Vervolgens leg je weer een wasberrekoek erop en herhaal je alles totdat je nog 1 koek hebt. De laatste wasberrekoek leg je met de platte kant naar boven. Het versieren kan beginnen. Vul een spuitzak met een chocolade ganache en drip de ganache heen en weer in een leuk patroon. Vervolgens leg de merinque toefjes over de taart heen, strooi de gekruimelde pistache nootjes over de taart en leg hier en daar nog een bosbes neer en klaar is de Wasberreknoest!