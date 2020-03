Het Lekkerste van Gelderland - Arnhemse Meisjes

Ingrediënten

190 ml volle melk (kamertemperatuur)

10 gram verse gist of half zakje droge gist

Snufje zout

333 gram tarwebloem

2 tl citroensap

20 gram boter

Grove witte suiker

Nicoles recept voor Arnhemse Meisjes

Zeef de bloem in een deegkom en voeg daar de zout aan toe. Voeg de gist samen met de melk. Laat dit even staan. Doe daarna de bloem en de citroensap erbij. Meng met de mixer (deeghaken) de boter in stukjes al kloppend bij het bloemmengsel. Als alles gemengd is, is het deeg klaar. Het deeg hoort plakkerig te zijn. Pak deze in in folie en laat een nacht rusten in de koelkast.

Bestrooi de werkbank met bloem en rol vervolgens het deeg uit tot een gelijke dikte van ongeveer 1 cm. Steek uit met een ovale koeksteker (Deze kan je gemakkelijk zelf maken, door een grote cirkel steker te buigen naar een ovale vorm). Steek eerst alle koekjes uit en leg ze tussendoor in de koelkast. Als alle koekjes zijn uitgestoken, pak je de eerste uitgestoken koekjes er weer bij. Maak een bedje van grove suiker op de werkbank. Leg het koekje verticaal in de suiker en rol één keer van onder tot boven over het koekje. Keer dan het koekje om en herhaal dit. Dan rol je nog één keer licht (zonder extra druk) overdwars over het koekje, zodat deze breder wordt. Leg het koekje op de bakplaat. Er passen ongeveer 4 Arnhemse meisjes op één plaat.

Bak 10 minuten in het midden van de oven op 165°c. Check dan of ze gelijkmatig bakken, zo niet, draai de bakplaat dan om voor de laatste 15 minuten. Houd de koekjes in de gaten, ze kunnen opeens snel verkleuren. De koekjes zijn klaar als de bovenkant een beetje bruin is en de suiker aan de onderkant helemaal is gekarameliseerd en dus glanst.