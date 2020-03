Het Lekkerste van Gelderland - Limoncello gebakje

Ingrediënten

Banketbakkersroom

65 gram suiker

16 gram vanillesuiker

3 eidooiers

35 gram bloem

350 ml melk

Deeg

90 gram boter

75 gram witte basterdsuiker

half ei

snuf zout

rasp van een halve citroen

140 gram bloem

2 tl bakpoeder

Amandelspijs

150 gram gemalen amandelen

160 gram suiker

1 ei

1 el citroenrasp

Limoncello curd

3 eidooiers

1 ei

100 ml Limoncello liqueur

20 ml citroensap

180 gram kristalsuiker

1/2 tl vanille essence

100 gram roomboter

Meringue

2 eiwitten

100 gram fijne tafelsuiker

Doina's recept voor het Limoncello gebakje

Begin met het amandelspijs door de amandelen te malen in een keukenmachine. Voeg de rest van de ingrediënten erbij. Wikkel in huishoudfolie en laat minstens 8 uur rusten.

Maak de meringue. Doe de eiwitten in een kom en klop stijf. Voeg wanneer de eiwitten stijf worden de suiker in kleine beetjes toe, tot de suiker volledig is opgenomen. Maak er een ronde vorm van en leg op bakpapier. Bak ze 1,5 uur op 90°c.

Meng voor het deeg de boter, suiker, ei, zout en citroenrasp door elkaar tot een romig geheel. Voeg hier bloem en bakpoeder aan toe en kneed tot een mooi deeg. Leg een uur in de koelkast. Rol vervolgens het deeg uit en leg op de bakplaat, steek met een ring de bodem uit. Verwijder overtollig deeg. Maak de banketbakkersroom. Meng de suiker, vanillesuiker en de eidooiers in een kom door elkaar. Voeg de bloem toe en roer tot deze is opgenomen. Verhit de melk en voeg deze beetje bij beetje toe tot een egaal mengsel. Laat dit afkoelen.

Doe alle ingrediënten voor de limoncello curd, behalve de boter, in een pan met dikke bodem. Breng dit langzaam aan de kook tot er een dikke substantie ontstaat. Haal van het vuur en voeg de roomboter er in klontjes bij. Blijf roeren tot de boter gesmolten is en laat daarna

afkoelen. Vul het deeg in de vorm met het spijs en de banketbakkersroom en bak in ongeveer 15 minuten gaar in de oven op 180°c (hangt af van de grootte van het vormpje). Laat goed afkoelen en doe de meringue er bovenop.