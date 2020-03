Geen 'handenschudbeleid' gemeente Nijmegen rondom coronavirus

'In alle rust in de voorbereidingsstand'

Paniek is er niet op het Stadhuis van Nijmegen. 'Natuurlijk hebben we het erover, het is immers meer en meer het gesprek van de dag', zegt Bruls. 'We zitten in alle rust in de voorbereidingsstand. Maar er is hier in de regio nog niets bijzonders aan de hand, geen besmettingen. En als dat wel het geval wordt, zijn er landelijke afspraken tussen de minister en de GGD-veiligheidsregio's.' Speciaal beleid wordt er dan ook nog niet gevoerd in het Stadhuis. 'Mensen 'aan de voorkant' bij publiekszaken maken zich er wat meer zorgen over dan beleidsmedewerkers. Een enkeling zal geen hand geven, maar daar hebben we geen beleid voor gemaakt.'