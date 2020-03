Hondenbezitters vrezen komst Hooglanders in Willemswaard

'Dit is bijna nog de enige plek in Tiel waar de honden los mogen lopen', zegt Petra Burgers. 'Waar ze gewoon lekker kunnen rennen en kunnen spelen. Waar ik bang voor ben is dat dat straks niet meer mag. Dat er gehandhaafd wordt en dat we dit stukje verliezen als losloopgebied.'

Burgers is niet de enige want tientallen Tielenaren laten hun hond hier uit en zijn bezorgd over de komst van de groep Hooglanders. Gebieden als de Willemswaard zijn heel belangrijk voor de socialisatie van honden, stelt Burgers. 'We hebben 2,2 miljoen honden in Nederland', zegt ze. 'Die moeten allemaal met elkaar overweg kunnen en dat moeten ze ergens kunnen leren. Dit is een van de plekken waar ze dat kunnen leren en dat is gewoon heel belangrijk.'

Natuurontwikkeling

Maar de runderen zijn dan weer heel goed voor de natuurontwikkeling van het gebied, legt Jos Rademakers, voorzitter van ARK Natuurontwikkeling uit. De uiterwaarde wordt sinds enige tijd niet meer agrarisch gebruikt en door de aanleg van geulen heeft de rivier er meer invloed gekregen. Daarbij past een manier van begrazen zoals dat door de oerrunderen gedaan werd.

'Alle plantjes, insecten en dieren in die uiterwaarde hebben op de een of andere manier een relatie met de begrazers', zegt Rademakers. 'Zo leven veel insecten van de poep of de huid. Je krijgt een interactie tussen de begrazers en al die andere soorten. Dat zorgt dat je een heel rijk landschap krijgt waar van alles gebeurt.'

Dit kan volgens Rademakers prima samen gaan met recreatie en het uitlaten van honden. Al zal de komst van de koeien inderdaad de vrijheid voor de hondenbezitters enigszins beperken. 'Je moet het net zo beschouwen als een groep kinderen', zegt hij, 'daar moet je ook je hond niet op af sturen. Je moet zo'n groep runderen met rust laten, 25 meter afstand houden. Zorgen dat je hond onder commando is of aan de lijn als je dicht in de buurt komt. Dan gaat dat eigenlijk altijd goed.'

Mirtje de Ronde heeft er zo haar vraagtekens bij. 'Ik zit met een jonge hond', vertelt zij. 'Die zal ik ergens moeten trainen en heb ik nog niet volledig onder controle. Dat betekent dus dat ik die hier eigenlijk ook niet meer los mag laten. Dus waar mag ik hem nog los laten?'

Intensief gebruik

Ook vraagt ze zich af of het voor de runderen wel een geschikte plek is. 'Ik ben voor de natuur en vind het beter om natuurlijk te begrazen dan met machines er doorheen te jagen. Er niks aan doen lijkt me ook geen optie. Maar je moet er goed over na denken. Het gebied wordt zo intensief gebruikt. Je hebt te maken met vissers, mensen die barbecueën, plastic, blik, glas. Er komen ook mensen met onaangepaste honden, ik vind het wel een beetje tricky.'

Volgens Rademakers gaat het om een rustige groep runderen die ook best wat interactie met recreanten en honden aan kunnen. Maar als de koeien steeds worden lastig gevallen, bestaat het risico dat ze onrustig worden en agressief gaan reageren. In dat geval delven zij zelf het onderspit, belooft de voorzitter.

Rademakers: 'We laten grazers los in een gebied waar heel veel honden uitgelaten worden. Het is in het verleden wel eens gebeurd dat de runderen in de loop der tijd onrustiger worden. Dat moeten we monitoren. Als je ziet dat die runderen opdringerig worden of agressiever dan moeten we ze weghalen. Zo simpel is het.'

