Tankpas gekopieerd, gratis tanken na inbraak in auto

Op 24 november parkeert de bestuurder van een Audi A3 zijn wagen naast de wagen van Brezan. Twee mannen stappen uit. Het is vier uur in de ochtend. Een van de twee gaat in de auto zitten.

Bekijk de beelden, de tekst gaat eronder verder.

Na twee minuten stapt de inbreker weer uit de bestelbus. Beiden rijden weg. Pas later wordt ontdekt wat de man in de auto heeft gedaan. Vermoedelijk heeft hij een tankpas gekopieerd die in de auto lag. Brezan komt er namelijk achter dat op naam van het bedrijf voor honderden euro’s is getankt. Maar de originele tankpas heeft al die tijd in de bestelbus gelegen.

Wie hebben dit op hun geweten? Bel 0800-6070 of 0800-7000 en geef door wat je weet. Er is ook een digitaal tipformulier. Zaaknummer: 2019525896.