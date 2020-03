Politie zoekt overvaller Jack's Casino

Op 5 oktober van het afgelopen jaar loopt een man Jack's Casino binnen aan de Kronenburgsingel in Arnhem. Het is 21.30 uur. De man loopt naar de kassa en bedreigt twee medewerkers met een wapen. Een van hen werkt nog maar kort in de amusementshal.

De overvaller wil geld en laat een plastic zak vullen. Na zijn daad snelt hij de trap af en verdwijnt in de richting van De Hypotheker. Zijn opbrengst is een paar honderd euro.

Bekijk de beelden, de tekst gaat eronder verder.

Eerst onherkenbaar

De politie laat de overvaller onherkenbaar zien om hem de kans te geven zichzelf bij de politie te melden. Het gaat om een man van ongeveer 1 meter 75. Tijdens de overval had hij een donker baardje en hij droeg donkere kleding en een pet. Hij had een wapen bij zich en het geld liet hij in een oranje plastic tas van supermarkt Coop stoppen.

Kun je de politie helpen deze overval op te lossen of heb je andere informatie waar de politie wat aan heeft, bel dan de tiplijn op 0800-6070. Ook Meld Misdaad Anoniem zit klaar voor tips, op 0800-7000. Verder is er een digitaal tipformulier. Het zaaknummer is 2019444227.