Jeugd-tbs geëist tegen Nijmegenaar die moeder neerstak

Tegen een 18-jarige Nijmegenaar die september vorig jaar zijn moeder neerstak, is jeugd-tbs geëist. De vrouw overleefde de aanval, maar kampt nog steeds met fysieke klachten. Zo kan ze haar handen niet goed gebruiken. 'Het is een wonder dat u nog leeft', zei de rechter dinsdagochtend tegen haar.

Kill your mother, hoorde de verdachte op die bewuste avond in zijn hoofd. Hij pakte daarop zijn fiets, reed naar het huis van zijn moeder aan de Loevesteinstraat en begon op haar in te steken.

Hoewel de vrouw ernstige verwondingen opliep, maakte ze in de rechtbank duidelijk dat ze haar zoon vergeeft. Ze zei niet om een schadevergoeding te vragen, omdat hij met deze rechtszitting al voldoende is gestraft. 'Ik hoef hem ook niet nog eens financieel uit te kleden.'

De officier van justitie vroeg om een zogeheten PIJ-maatregel, bestaande uit jeugddetentie met intensieve begeleiding. De maatregel staat ook wel bekend als jeugd-tbs.

Volledig ontoerekeningsvatbaar

Er is geen gevangenisstraf geëist, omdat deskundigen tot de conclusie zijn gekomen dat de verdachte tijdens het misdrijf volledig ontoerekeningsvatbaar was. Hij lijdt aan autisme, ADHD en verkeerde in een psychose.

De verdachte beschreef dat hij een vuurzee zag en een stem in zijn hoofd. Over het motief voor zijn handelen zei hij: slecht verleden, Brinta en tuigje. In de rechtbank werd niet echt duidelijk wat zich precies heeft afgespeeld in zijn jeugd. De rechter wilde dat ook niet verduidelijken. Het lijkt erop dat hij vergelding wilde.

Spijt van zijn daad

Deskundigen zeggen overigens dat dat trauma niet per se de waarheid hoeft te zijn. Ze denken dat de Nijmegenaar jarenlang moet worden behandeld.

De verdachte zegt de herinneringen aan zijn daad te hebben opgeborgen in een zwarte doos die hij niet wil openen. Hij heeft spijt van zijn daad en wil heel hard aan zichzelf gaan werken. Hoewel de verdachte er in de rechtbank rustig bij zat, kon hij zijn moeder niet aankijken.