Vervuiling door biomassacentrale Ede, ondernemers eisen schadevergoeding

In november vorig jaar kwamen er 'schilfers' op het hout terecht dat buiten staat, legt een medewerker uit. De kleur ervan trok in het hout. Dat was kort na een onderhoudsbeurt aan de biomassa-installaties.

Hoe groot de schade precies is, wil het bedrijf niet zeggen. Er lopen nog gesprekken met de eigenaar van de biomassacentrale. Het bedrijf geeft aan nog steeds last te hebben van luchtvervuiling.

'Autozaak ook schade'

Ook het autobedrijf naast de biomassacentrale aan de Dwarsweg zou schade opgelopen hebben en met het Warmtebedrijf Ede in gesprek zijn over een vergoeding. Het gaat volgens ingewijden om schade aan occasions die buiten stonden. De directie van het autobedrijf was niet beschikbaar voor commentaar.

De schade kan duiden op een veel te hoge stofuitstoot. Warmtebedrijf Ede kon nog niet inhoudelijk reageren, maar zegt later deze week met een reactie te komen.

Biomassacentrales onder vuur

De schadeclaims komen op het moment dat er veel onrust is over de Edese biomassacentrales. Vorige maand bleek dat er problemen zijn geweest met de centrale aan de Knuttelweg. Daar was met te nat hout gestookt, waardoor er veel vieze rook vrijkwam.

Milieuactivist Johan Vollenbroek bemoeit zich inmiddels met de biomassacentrales in Ede. Volgens hem zijn alle drie de stooklocaties een gevaar voor de volksgezondheid, hoewel de gemeente zegt dat ze voldoen aan alle wettelijke normen.

'Emissie-normen zijn krom'

De normen zijn krom, vindt Vollenbroek. De twee centrales aan Geerweg en de Dwarsweg hebben ieder twee installaties met een gezamenlijk vermogen van meer dan 5 megawatt, maar worden technisch gerekend als vier kleine centrales met een vermogen van minder dan 5 megawatt. Daardoor mogen ze vier keer zoveel stof en bijna twee keer zoveel stikstofoxide uitstoten.

Vollenbroek zet bovendien vraagtekens bij de betrouwbaarheid van de emissiemetingen. De Edese toezichthouder, Omgevingsdienst De Vallei, laat in een reactie weten de huidige metingen te vertrouwen. 'Deze metingen worden verricht door SGS Nederland, een onafhankelijk gespecialiseerd en geaccrediteerd meetbureau', zegt een woordvoerder.

'Op foto’s zijn vette stofwolken te zien'

De milieuactivist wil dat de gemeente Ede maatregelen neemt om de uitstoot bij biomassacentrales te verminderen. Hij had al een zogenoemd 'handhavingsverzoek' voor twee centrales ingediend. Deze week kwam daar eenzelfde verzoek voor de biomassacentrale aan de Knuttelweg bij.

'Die centrale mag maar weinig NOx (mono-stikstofoxiden) uitstoten op grond van de natuurvergunning', zegt hij. Er zijn nog geen cijfers over deze nieuwste biomassalocatie in Ede bekend, maar dat is volgens Vollenbroek ook niet nodig. 'Op foto’s zijn vette stofwolken te zien. Dan heb je geen stofmeter nodig om te weten dat de stofnorm wordt overschreden.'

Transparanter over biomassa

De biomassadiscussie heeft ook de politiek bereikt. De gemeenteraad vindt dat Ede veel transparanter moet zijn over wat er bij de biomassacentrales gebeurt.

Inmiddels heeft Warmtebedrijf Ede beterschap beloofd. In een paginagrote advertentie in de lokale krant, beloofde het energiebedrijf rapporten openbaar te maken en in maart drie keer open huis te houden in de biomassacentrale aan de Geerweg in Ede. De data zijn: zaterdag 7, 14 en 21 maart.

De gemeente organiseert binnenkort een informatiebijeenkomst over biomassa. Daarvoor wordt ook milieu-activist Vollenbroek uitgenodigd. De bijeenkomst is waarschijnlijk op 28 mei, laat een gemeentewoordvoerder weten.

