Het Lekkerste van Gelderland - Lichtenvoords Speculaashart

Ingrediënten

Speculaaskruiden

8 tl gemalen kaneel

2 tl gemalen kruidnagel

2 tl gemalen nootmuskaat

1 tl gemalen korianderzaad

1 tl gemalen anijszaad

1 tl gemberkoeken

¾ tl gemalen kardemom

½ - 1 tl witte peper voor meer pit

Meng alle specerijen goed door elkaar en bewaar luchtdicht tot je ze gebruikt

Speculaas

190 gram boter op kamertemperatuur

225 gram basterdsuiker

50 gram koekkruimels

½ citroen, rasp

½ tl zout

45 ml karnemelk op kamertemperatuur

400 gram Zeeuwse bloem

3 ½ el speculaaskruiden

1 ½ tl baking soda

Fondantglazuur

50 ml water

175 gram poedersuiker

5 gram bakpoeder

Mariëlles recept voor het Lichtenvoords Speculaashart

Doe de boter, basterdsuiker, citroenrasp en het zout in een kom en meng door elkaar. Meng de karnemelk erdoor en voeg vervolgens de Zeeuwse bloem, speculaaskruiden, baking soda en koekkruimels toe. Kneed alles tot een deeg, verpak het in plasticfolie en laat het 24 uur rusten in de koelkast.

Haal het deeg ruim van tevoren uit de koelkast, zo kun je het makkelijker verwerken. Verwarm de oven voor op 170°c en bekleed een bakplaat met bakpapier.

Kneed het deeg voor gebruik kort door. Bestrooi het aanrecht met rijstebloem voordat je het deeg uitrolt. Rol het deeg uit tot een dikte van 3-4 mm. Steek of snij de hartjes uit en leg ze om en om op de bakplaat. Dit geeft een gelijkmatiger bakresultaat.

Bak de Lichtenvoordse harten in ongeveer 20 minuten en zet de laatste 5 minuten de ovendeur open zodat het vocht uit het hart kan. Laat de harten volledig afkoelen op een rooster voordat je het glazuur erop doet.

Maak het glazuur door het water en de suiker in het steelpannetje op een laag vuur te verwarmen tot de suiker is opgelost. Zeef het bakpoeder boven het pannetje en roer tot alles goed is opgelost. Blijf de substantie koken totdat deze mooi wit en stroperig wordt. Stort nu het mengsel op de plaat, pak een spatel en werk het mengsel goed door elkaar. Dit blijf je doen totdat het mengsel bijna helemaal afgekoeld is. Als het goed is, is het mengsel nu melkwit gekleurd. Als je het niet meteen wil gebruiken kun je het nu verpakken in vetvrij papier en luchtdichte trommel.

Als je het glazuur wilt gebruiken, verwarm je het au-bain-marie. Houd een gedeelte van het glazuur apart, dit moet wit blijven. Voeg druppelsgewijs de rode kleurstof toe en roer het met een spatel goed door, totdat je een donkerroze kleur krijgt. Besmeer de speculaasharten met de roze glazuurfondant. Voor de witte versiering vouw je een cornetje van bakpapier, vul deze met de witte fondantglazuur en maakt mooie sierlijke krullen.