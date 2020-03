Jaap gaat strijd aan met grasmeester van Ajax

De titel 'Fieldmanager of the Year' ging vorig jaar nog naar de grasmeester van Feyenoord. Dit jaar behoort de grasmeester van Ajax tot Verhagens concurrenten. 'Ja, dat is toch mooi? En daar mag je dan naast staan. Dat is toch leuk', lacht de Achterhoeker.

Ruiken, voelen en héél af en toe proeven

Voor het onderhoud aan de velden in de gemeente Zutphen is Verhagen dagelijks te vinden bij Warnsveldse Boys, Be Quick Z, AZC Zutphen, FC Zutphen en Z.V.V. De Hoven. Hij inspecteert de velden, op zijn eigen manier. 'Ik begin altijd met kijken. Wat zie ik? Hoe is de kleur en waar zitten de schades?'

Vervolgens gebruikt Verhagen een guts om de grond goed te bekijken. 'Dan voel en ruik ik. Als het niet goed zit in de grond, dan stinkt het echt.'

Maar dat is nog niet alles. 'Soms proef ik ook. Dan voel je nog meer de fijne deeltjes van de leem. Dat voel je dan echt!', zegt hij. De methode werpt in ieder geval haar vruchten af, want volgens vakblad Fieldmanager behoort Verhagen tot de beste grasmeesters van Nederland. Zijn concurrenten zijn Roy van Dijk (Johan Cruijff Arena), Bart Klein (gemeente Amsterdam) en Eddie van der Stappen (Weener XL). Allen hebben inmiddels bezoek gehad van de vijfkoppige jury.

Amateurclubs vs. miljoenenclubs

Hoe kan het dat Verhagen, die uit Wehl komt, zich kan meten met grasmeesters van miljoenenclubs? 'Wij maken gewoon een heel mooi product met heel weinig middelen', legt Verhagen uit. Volgens hem is het moeilijk om het onderhoud in een stadion te vergelijken met dat van hem, bij amateurclubs. 'Dat is een heel ander type beheer. In stadions leggen ze een mat neer, waar ze één seizoen mee proberen te doen. Hier maken we echt een mat die 20, 25 jaar mee gaat.'

Toch gebeurt dat laatste blijkbaar zo goed, dat het opvalt. Maar waar zit 'm dat dan in? 'Sinds 2018 gebruiken we geen bestrijdingsmiddelen meer. Als de velden er dan zo bij liggen dat er nauwelijks verkeerde planten in zitten en het gras goed is, dan kun je wel iets met elkaar. Vanuit de branche komt dan onze naam naar voren. Zodoende, denk ik.'

Kanshebber

Hoewel Verhagen is geselecteerd voor de titelstrijd, en daarmee dus al bij de beste vier grasmeesters van Nederland behoort, blijft de Achterhoeker bescheiden. 'Ik doe het niet alleen', benadrukt hij nogmaals, waarmee hij doelt op zijn collega's van de gemeente Zutphen met wie hij samenwerkt.

Over een mogelijke overwinning wil hij nog niet nadenken. 'Het is mooi als het zou lukken, maar laten we eerst maar even afwachten. Als we het worden, ben ik in ieder geval heel trots!'.

Donderdag 5 maart wordt de winnaar bekendgemaakt.