Het Lekkerste van Gelderland - Heerdenaartje

Ingrediënten

Hazelnootschuim

4 eiwitten

1/8 tl zout

125 gram fijne suiker (kristal)

87 gram hazelnoten stukjes

100 gram poedersuiker

20 gram maïzena

Mokkacrème

1⁄2 vanillestokje

125 ml volle melk (verse boerenmelk)

1 eidooier

25 gram fijne kristalsuiker

10 gram maïzena

150 gram ongezouten roomboter

100 gram poedersuiker

20 ml sterke espresso

1 tl espressopoeder

12 gram bruine basterdsuiker

Snufje kaneel

Yvonnes recept voor de Gelderse Verleiding

Verwarm de oven voor op 135°c.

Maal 2/3 deel van de hazelnootstukjes fijn in een blender of keukenprocessor. Doe dit kort, anders komen er te veel vetten vrij en wordt het schuim niet goed. Meng het hazelnotenmeel met de hazelnootstukjes, de poedersuiker en de maïzena in een apart kommetje.

Doe de eiwitten in een vetvrije kom, voeg het zout toe en klop het op met een garde totdat het schuimig is. Voeg dan in een dun straaltje de fi jne suiker al kloppend toe. Blijf kloppen tot het eiwitschuim mooi glanzend wit is en je er pieken van kan maken. Voeg daarna het hazelnootmengsel bij de eiwitschuim en spatel dit rustig door totdat het goed gemengd is.

Stort het hazelnootschuim op een met bakpapier beklede bakplaat en spreid dit voorzichtig tot een mooie grote rechthoekige/vierkante plak. Zet de bakplaat in de voorverwarmde oven en bak het schuim ongeveer 1 uur.

Breng 100 ml melk aan de kook, samen met het merg van het vanillestokje. Meng de overige 25 ml melk in een kommetje met 25 gram kristalsuiker en de eidooier. Roer tot slot de maïzena erdoor tot het mengsel mooi glad is.

Schenk, zodra de melk kookt, de helft bij het ei-melkmengsel terwijl je voorzichtig roert. Voeg daarna dit mengsel bij de resterende gekookte melk in het pannetje en brengt dit langzaam opnieuw aan de kook. Zodra de room mooi is ingedikt, doe je deze in een kom en dek je het af met folie. Laat de banketbakkersroom volledig afkoelen.

Zet de sterke espressokoffie en voeg daar de espressopoeder, bruine basterdsuiker en het snufje kaneel aan toe. Laat dit goed afkoelen. Doe de boter met de poedersuiker in een kom en mix tot een luchtige massa. Daarna voeg je de volledig afgekoelde banketbakkersroom toe en mix dit opnieuw tot een mooi luchtig geheel. Voeg tot slot de sterke koffie toe en mix opnieuw goed door. Snijd de hazelnootschuimplak eenmaal doormidden. Doe de mokkacrème op de ene helft en verdeel het goed over deze plak. Leg de andere plak hazelnootschuim erbovenop. Bestrooi dit geheel met poedersuiker. Snijd er vervolgens mooie rechthoekjes uit en klaar zijn de Heerdenaartjes.