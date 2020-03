Het Lekkerste van Gelderland - Gelderse Verleiding

Ingrediënten

Voordeeg

28 ml lauwe melk

28 gram bloem

13 gram droge gist

Briochedeeg

245 gram bloem

6 gram zout

1 tl kaneel

17 gram basterdsuiker

16 gram kristalsuiker

3 eieren

165 gram roomboter

100 gram rozijnen

100 gram walnoten (gehakt)

2 zakjes espressopoeder

Zwitserse room

250 ml volle melk

1 vanillestokje

3 eidooiers

50 gram suiker

1,5 el maïzena

200 ml slagroom minimaal 35 % vet.

Johans recept voor de Gelderse Verleiding

Verwarm de melk handwarm en doe deze vervolgens met de bloem en de droge gist in de mengkom. Draai tot er een klompje deeg ontstaat, gebruik hiervoor bisschophaken. Kneed eventueel na met de hand tot een mooie bol.

Voeg de bloem, kaneel, beide suikers, eieren en het zout toe aan het voordeeg. Maak het espressopoeder aan met 3 el warm water en voeg dit toe. Laat dit mengsel 15 minuten draaien, gebruik hiervoor de bisschophaken. Voeg daarna in delen de boter toe en laat draaien totdat de boter volledig is opgenomen.

Vet een bakje in met olie, leg het deeg hierin en zet dit in de koelkast voor minimaal 8 uur. Voeg na het koelen de gehakte walnoten en rozijnen toe en kneed dat door het koude deeg. Zorg dat je deze ingrediënten mooi verdeeld. Maak daarna 15 tot 20 bolletjes deeg en leg deze op een ingevette bakplaat. Tip: vet je handen in met olie zodat het deeg niet plakt. Gebruik liever geen bloem omdat het deeg dan droger wordt. Dek de bakplaat af met folie en laat minimaal 70 minuten rijzen. Verwarm ondertussen de oven voor op 180°c. Bestrijk de broodjes met een losgeklopt ei voor de glans. Doe ze vervolgens 20-25 minuten in de oven. Smeer de broodjes als ze uit de oven komen af met gesmolten roomboter. Strooi wat suiker en kaneel eroverheen.

Verwarm de melk in een pan. Snijd het vanillestokje doormidden en schraap het merg eruit. Laat dat met het stokje in de melk minimaal 10 minuten trekken, laat het mengsel niet koken. Haal het stokje uit de melk.

Klop 3 eierdooiers met de suiker en maïzena met de hand in 1 minuut luchtig en schenk dit bij de melk. Blijf goed roeren tot het kookt. Schenk het mengsel in een kom en leg een stukje plasticfolie op het mengsel om velvorming te voorkomen. Laat dit afkoelen en zet weg in de koelkast. Klop de slagroom stijf en zoet deze naar eigen smaak. Haal het roommengsel uit de koelkast en klop deze even goed door zodat er geen klontjes inzitten. Meng dan met een spatel de slagroom hierdoorheen tot een mooi egaal mengsel. Snijd de broodjes doormidden en schep deze Zwitserse room er ruim op.