Zin in Zondag | De dominee komt voorbij | Jan-Martin Berghuis

Luister hier naar het fragment

Ik was aangenaam verrast. Of eigenlijk stond ik versteld. Meer nog: ik was ontroerd door het gebed dat iemand over mij bad.

De deur van de consistorie was dichtgegaan. Even afgesloten voor de drukte van binnenkomende kerkbezoekers op de zondagochtend. Het was 9.55 uur. Tevoren had zij nog een hoop geregel aan haar hoofd gehad. De laatste dingetjes kortsluiten met de muzikanten, de koster, de mensen van geluidstechniek en beamer en nog iemand die de laatste info doorgaf over een zieke in de gemeente. “Zijn er kinderen voor het kindermoment?” Je moet als ouderling van dienst een duizendpoot zijn en een beetje stressbestendig. Het laatste kwartier voordat de kerkdienst begint wil iedereen nog wat van of met jou. En dan zit er nog een dominee te wachten in de consistorie…

…dat was ik, gastspreker deze zondag in een voor mij vreemde gemeente (met andere gewoonten). “Waar zijn de andere leden van de kerkenraad?”. Verder niemand te bekennen. We zijn met z’n tweeën. Kort lopen we de liturgie door. Opeens gaat ze staan: “Mag ik voor de dienst én voor jou bidden?”. Ik schrik er bijna van. Vaak zijn de rollen omgedraaid en bid ik voor de ander. In haar gebed noemt ze bijna enthousiast mijn naam. Gelukkig, mijn voornaam (Jan-Martin) en niet mijn functie (dominee Berghuis). Tussen de regels door hoor ik dat dit uitspreken van een gebed geen dagelijkse kost voor haar is. Wellicht een tikkie spannend ook, want bidden met/voor een dominee? (die kunnen professioneel zo goed bidden toch?). En toch…ze bidt hardop wat er in haar opkomt. Nuchter en bewogen. Het duurde maar een halve minuut. Aan het einde van het gebed vertraagt ze het tempo en verhoogt het volume met: “Dit – bidden – wij – U – om – Jezus’ – wil … AMEN!”. Vooral dat Amen kwam er heel krachtig en kordaat uit. Nog een fractie van een seconde langer hield ik mijn ogen dicht en deed ik denkbeeldig mijn handen open. Om – klinkt dat gek? – na te genieten van het gebed, het heel bewust te ontvangen. Iemand heeft ook mijn naam bij GOD de Vader genoemd…

Het horen van de stem van iemand die jou in gebed bij God brengt is kostbaar! Het bleef mij de hele dag bij.

Als je zelf ervaren hebt hoe bijzonder het is dat iemand jou als het ware bij God brengt, kan je dat ook zelf voor een ander doen, toch? In de Prayer Course, een gebedscursus van Alpha Cursus Nederland, leer en stimuleer ik mensen om hardop voor elkaar te bidden. Ik zeg altijd: “Het is fijn te weten dàt jij voor mij bidt, ik vind het nog fijner om ook te horen wàt jij bidt”. Veel mensen bidden in stilte; daar is op zich niks mis mee. Maar het doet iets als de woorden die je in gedachten hebt ook over je lippen komen. Je hoort jezelf spreken, de ander voor wie je bidt hoort je, en God hoort je sowieso.

“Ik weet niet wat ik moet bidden” of “Ik kan niet hardop bidden”, hoor ik zo vaak. Wat een onzin! In de 2e les van de gebedscursus zet ik mensen twee aan twee even apart en vraag hen kort met elkaar te delen: wat houdt jou bezig, waar maak je je zorgen om, waar zit je mee? En om daarna datgene dat jij van de ander gehoord hebt gewoon te herhalen in het gebed. Hardop. In dezelfde woorden. Met de naam van de ander erbij. Kort en bondig. Vanuit je hart. “En je krijgt elk 5 minuten”, zeg ik er dan bij. Als ik dit aankondig slaat menigeen de schrik om het hart. “Maar dat kan ik niet…”. Ja, dat kan je wel. En dat blijkt: de 5 minuten p.p. zijn nooit genoeg. Steevast wordt het 10 minuten. Eerst luisteren naar de ander. Om daarna heel bewogen de nood of behoefte van de mens tegenover jou te brengen in de aanwezigheid van God. Meer is het niet: je hoeft de last niet zelf te dragen, jij brengt een ander bij God. Da’s genoeg. Da’s gebed voor elkaar. Zo draag je elkaar. En dàt gaat iets uitwerken.

Verras vandaag eens iemand door hardop met hem of haar te bidden. Nadat je iemand aangehoord hebt en vraagt: mag ik hiervoor met jou bidden? En als iemand met jou wil bidden: ontvang het gewoon, sta open. Wat kan er veel in die halve minuut gebeuren!