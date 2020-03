Het Lekkerste van Gelderland - Tielsche Kermiskoek

Ingrediënten

Voordeeg

500 gram roggebloem

300 gram vloeibare honing

250 gram rooibos citrus thee (mag ook water zijn)

50 gram donkere basterdsuiker

100 gram oude ontbijtkoek (in kleine stukjes)

1 el appelstroop

1 el Zeeuwse stroop

½ tl zout

Deeg

100 gram vloeibare honing

Sinaasappelrasp van 1 sinaasappel

150 gram suikernibs

3 tl kaneel

3 tl speculaaskruiden

1 tl kardemon

½ tl nootmuskaat

½ tl kruidnagel

½ tl sinaasappelrasppoeder

15 gram baking soda



Esthers recept voor Tielsche Kermiskoek

Bereid het voordeeg een dag van tevoren.

Doe de honing (300 gram), thee, basterdsuiker, ontbijtkoek, appelstroop, Zeeuwse stroop en zout in een steelpan. Roer dit door totdat het kookt en alle suiker en ontbijtkoek in het mengsel is opgelost. Zeef de roggebloem en doe dit in een beslagkom. Voeg het honingmengsel in een straal toe bij de bloem en roer het goed door totdat er een plakkerig homogeen deeg ontstaat. Let op: het deeg is heel heet dus kneed dit niet met je handen. Maak tijdens het roeren de spatel goed nat en schep het deeg op een stuk plastic huishoudfolie. Pak dit goed in en leg het minimaal 24 uur in de koelkast.

Laat de volgende dag het deeg op kamertemperatuur komen. Vet een vierkant bakblik (ongeveer 25x25 cm) in en bekleed het met bakpapier.

Verwarm de oven voor op 160°c.

Voeg alle ingrediënten toe aan het deeg. Kneed dit met natte handen goed door tot het deeg lauwwarm aanvoelt. Doe het deeg in de vorm en druk het goed aan. Druk daarna de gekonfijte sinaasappel in het deeg bovenop, deze kan worden meegebakken. Bak de kermiskoek voor minimaal 1 uur en een kwartier in de oven.

Laat de kermiskoek goed afkoelen. Snijd er vervolgens een langwerpige koek uit zoals een ontbijtkoek. Er kunnen ongeveer 2 à 3 kermiskoeken uit dit blik worden gesneden.

Laat de koek glanzen door hem te bestrijken met warme honing. Eventueel kun je na het bestrijken met honing de honingkant in kandijsuiker drukken.

De kermiskoek is nog lekkerder als je deze een paar dagen laat liggen. Dan trekken de smaken er goed in. Lekker bij een kopje ko e of thee met een klein likje roomboter.