Gebrek aan communicatie lijkt aanleiding Renkums onderzoek naar Horsa Glider

November vorig jaar besloot de Renkumse gemeenteraad een onderzoekscommissie in te stellen naar het Horsa Glider-project. Deze commissie wil weten of de raad voldoende geïnformeerd is, en zo zijn taken voldoende heeft kunnen uitvoeren.

De houten Horsa Glider trok vorig jaar duizenden bezoekers naar Oosterbeek voor de herdenking van operatie Market Garden. De exact nagebouwde replica van het zweefvliegtuig is 20 meter lang en heeft een spanwijdte van 27 meter. Het toestel komt van een RAF-basis in de buurt van Birmingham en heeft inmiddels een plekje gekregen in het Oorlogsmuseum Overloon.

Maandagavond was de tweede hoorzitting. Daar worden onder meer betrokken ambtenaren en politici aan de tand gevoeld. Er volgen nog drie avonden. Daarnaast is de commissie tien keer officieel samengekomen en is er 'theoretisch onderzoek' gedaan, laat commissievoorzitter Ton de Boer (VVD) weten.

Zwaar politiek middel

Zo'n enquête is dus een zwaar politiek middel. In Renkum wordt het pas voor de tweede keer ingezet. De vorige keer was ruim 11 jaar geleden. Toen ging het over de oplevering van het gebouw voor enkele basisscholen in Oosterbeek. 'Maar dan sprak je over hele andere bedragen', kan Eduaard Schoevaars, toenmalig raadslid voor de VVD, zich nog herinneren.

Volgens de laatste informatie die het college heeft verstrekt, kostte het binnenhalen van de Horsa Glider ongeveer 52.000 euro. Daarvoor is 25.000 euro subsidie binnengehaald, de gemeente had nog 20.000 euro in een potje en dus zal nog voor 7.000 euro een oplossing gezocht moeten worden. Voor dat type bedragen is een raadsenquête tamelijk uniek. Waarom heeft de raad daar dan toch in grote meerderheid voor gekozen?

'Dit doe je voor een greep uit de kas'

'Laat ik daar op dit moment wijselijk mijn mond over houden', reageert wethouder Jasper Verstand, die verantwoordelijk is voor het project. Later deze week zal hij zelf worden gehoord. Zijn collega-wethouder Leonie Rolink begrijpt het in elk geval niet. 'Normaal gesproken doe je dit soort dingen bijvoorbeeld voor een greep uit de kas.' Ze vraagt zich af of ze dingen gemist heeft in het proces.

Het probleem lijkt hem vooral te zitten in de wijze en tijdigheid van informeren. Met de genoemde bedragen kwam het college uiteindelijk pas definitief in januari. Was die informatie er eerder geweest en was de raad meegenomen in het proces, dan was het onderzoek er waarschijnlijk niet gekomen, geeft Van Bentem toe tegenover Omroep Gelderland.

'Werken aan bestuurscultuur'

'Maar we kregen maar geen antwoorden op onze vragen', vervolgt Van Bentem. 'Er was geen transparantie. Toen ontstond het idee dat de kosten uit de hand liepen, terwijl we moesten bezuinigen.' De samenwerking tussen raad en college moet volgens haar beter. 'Er moet gewerkt worden aan de bestuurscultuur. En laat dát door deze commissie nu maar eens hard worden benoemd.'

Tijdens de hoorzitting ontstaat verder het beeld van een slechte samenwerking tussen de gemeente en de stichting die het initiatief nam voor het project. Daardoor kwam er meer druk op de ambtelijke organisatie dan vooraf de bedoeling was. Ook wordt bekeken of alle facturen wel uit het juiste potje zijn betaald, en wordt duidelijk dat er nog enkele financiële open eindjes zijn.

De commissie verwacht in april met haar eindrapport te komen.

