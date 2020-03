Els en Otto zijn zeventig jaar getrouwd

Het begon al in 1945 en werd in 1950 met een huwelijk bezegeld: de inmiddels 75 jaar durende liefde tussen de Arnhemse Otto en Els Pasman. Maandag waren ze 70 jaar getrouwd en kwam burgemeester Ahmed Marcouch ze feliciteren met hun platina huwelijk.

'We hebben een mooie, gezellige, ontspannen middag gehad met de burgemeester, en natuurlijk waren onze kinderen erbij. Dat was erg fijn', vertelt de 93-jarige Otto Pasman. 'En we zijn nog altijd hartstikke gelukkig.'

Otto ontmoette zijn nu 91-jarige Els in Nederlands-Indië, tijdens zijn werk als militair chauffeur voor een officier van het leger. In 1958 kwam het stel met hun zes maanden oude zoon op de boot naar Nederland. Een tocht van 21 dagen. In Nederland kwam er nog een dochter bij. Els en Otto hadden niets, en moesten alles opbouwen. Dat lukte: Otto mocht studeren en werd leerkracht in Nijmegen en later in Arnhem.

Langzaam opgebouwd

'We hebben een erg arme tijd gekend, maar gewoon langzaam alles opgebouwd. En dit is het resultaat.' De familie had gelukkige vakanties met de caravan in Spanje en Portugal. Pas vier jaar geleden deden ze de caravan weg.

Volgens Pasman kan iedereen een lang en gelukkig leven leiden. 'Bij ons is er nu nog altijd even veel liefde als toen. Begrip voor elkaar opbrengen. Elkaar goed begrijpen is het allerbelangrijkste.'

'Niet te druk maken over dingen'

Hoewel de tikkende jaren ook bij de familie uiteindelijk wat kwalen met zich meegebracht heeft, hebben ze behalve voor liefde toch ook een recept voor gezondheid: 'Gewoon normaal rustig leven in harmonie. Niet stressen of je te druk maken over dingen. Dat heeft geen zin.'