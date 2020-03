Komt de wereldberoemde componist Beethoven dan toch uit Zutphen?

In de documentaire Ludwig van Beethoven, sporen uit het verleden duiken we in het verleden van de Duitse óf Gelderse componist.

In een dorp in de omgeving van Bonn werd in 1770 Ludwig van Beethoven geboren. Er zijn aanwijzingen dat deze baby snel overleed. Twee jaar later is een reizend muziekgezelschap aanwezig op de jaarmarkt van Zutphen. Ze worden in twee herbergen geweigerd. Uiteindelijk belanden ze in een logement in de Fransche Tuin. Het lijkt er op dat de moeder van Beethoven daar bevallen is.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Vervolgens zou het geboortebewijs van de twee jaar eerder overleden Ludwig gebruikt zijn voor deze baby. Iets wat in die tijd niet ongebruikelijk is. In de periode die volgt, zijn er veel aanwijzingen die deze theorie bevestigen.

Beethoven was één van de belangrijkste componisten ooit. Zijn werk heeft invloed op alle muziek, waaronder popmuziek, en zal dat nog eeuwen blijven doen.

De documentaire Ludwig van Beethoven, sporen uit het verleden