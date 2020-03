Stikstofcijfers kloppen niet, geeft Mesdagfonds toe

De cijfers die het Mesdagfonds twee weken geleden naar buiten bracht, kloppen niet. Dat stelt het fonds in een verklaring op zijn website.

Het fonds liet afgelopen maanden eigen onderzoek doen naar de cijfers van het RIVM waarin wordt berekend hoeveel stikstof in natuurgebieden neerslaat.

Onopgemerkte fout

Volgens het RIVM is de landbouw verantwoordelijk voor 46 procent van de stikstof die in Natura2000 gebieden terechtkomt. Twee weken geleden presenteerde het fonds tijdens een grote persconferentie in Den Haag haar eigen berekeningen. Het fonds kwam tot een percentage van 25 procent.

In een schriftelijke verklaring die het fonds nu naar buiten heeft gebracht stelt het fonds dat het percentage van 25 procent niet klopt. De oorzaak daarvan zou een onopgemerkte fout zijn in het rekenmodel dat is gebruikt. Het Mesdagfonds zegt door een medewerker van het RIVM daarop te zijn gewezen.

Eerder was er al kritiek op de berekeningen die gedaan zijn door de onderzoekers van het Mesdagfonds, omdat ze andere gebieden in de berekeningen hebben meegenomen dan het RIVM. Het fonds laat in de verklaring weten de berekeningen opnieuw uit te voeren.

