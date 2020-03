Jack vindt in maisveld in Bruchem het eerste kievitsei van 2020

Het eerste Nederlandse kievitsei van 2020 is maandagochtend rond half elf gevonden in een maisveld in Bruchem. De vinder is de 69-jarige Jack van Dongen uit Ammerzoden.

Van Dongen liep vanochtend samen met collega-vrijwilligers van een weidevogelbeschermingsgroep uit de Bommelerwaard te zoeken toen hij het ei vond, in een nestje van twee op een maislandje.

'Het zou toch wel leuk zijn'

'Ik doe dit al 10 jaar', vertelt Van Dongen. 'Toen we de eerste akker opliepen vanochtend, dacht ik nog het zou toch wel leuk zijn. En mijn gedachten waren nog niet koud of daar lagen ze.'

De vinder is geweldig verguld met de vondst. 'Ik steek best wat tijd in het zoeken en beschermen. Soms wel vier keer in de week. Als je dan het eerste ei vindt, is dat toch een beetje de eer van je werk.'

Van Dongen meldde de vondst bij LandschappenNL en Stichting Landschapsbeheer Gelderland, die weidevogelbeschermer Aad van Paassen er snel op afstuurden. Die stelden vast dat het een vers ei is. 'Dat gebeurde met een bakje water', vertelt de trotse Van Dongen.

'Als het horizontaal op de bodem gaat liggen, is het een vers ei.' Het eitje gaat niet meer - zoals vroeger - 'onder de pet'. Van Dongen: 'Nee, zeker niet. De controle was meteen de enige en laatste keer dat we het ei aanraakten.'

Aftrap weidevogelseizoen

Met het vinden van dit kievitsei is het weidevogelseizoen 2020 begonnen. De start van het weidevogelseizoen is vroeg. Veel landbouwwerkzaamheden moeten nog worden uitgevoerd. De inzet van vrijwilligers en boeren om de vogels te beschermen is erg belangrijk de vogels een goede start te geven, meldt LandschappenNL.