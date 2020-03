Dit is wat we tot nu toe weten over het coronavirus

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft bekendgemaakt dat momenteel achttien mensen positief zijn getest op het coronavirus. In Gelderland zijn voor zover bekend geen patiënten die het virus (ook wel Covid-19 genoemd) onder de leden hebben. In dit artikel beantwoorden we enkele vragen.

Omdat huisartsen en GGD's worden overspoeld met telefoontjes over het coronavirus vraagt het RIVM mensen die terugkomen uit gebieden waar het virus heerst en die zich ziek voelen thuis uit te zieken en zo min mogelijk contact hebben met anderen. Alleen als de klachten verergeren, met koorts boven de 38 graden in combinatie met hoesten en/of kortademigheid, moet de huisarts worden gebeld.

Vandaag maakte het RIVM bekend dat er acht nieuwe patiënten zijn met het coronavirus. Wie zijn zij?

Bijna alle nieuwe personen bij wie het nieuwe coronavirus is vastgesteld, zijn mensen die in Noord-Italië zijn geweest of ze zijn gezinscontacten van een eerdere patiënt.

Ik voel me grieperig. Heb ik het coronavirus?

Ben je verkouden of moet je hoesten? Zeer waarschijnlijk heb je gewoon griep of een ander verkoudheidsvirus. Maar bel je huisarts of de GGD in jouw regio als je koorts hebt en moet hoesten of kortademig bent als je de afgelopen twee weken in een land/regio geweest bent waar het coronavirus is verspreid. Deze landen/regio's zijn: China (ook Hong Kong en Macau), Singapore, Zuid-Korea, Iran en de Noord-Italiaanse regio's Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië. Je moet ook je huisarts bellen als je de voorbije veertien dagen contact hebt gehad met een patiënt met het nieuwe coronavirus.

Zie ook: Het RIVM houdt je op de hoogte via Facebook

Wie heeft de grootste kans om ziek te worden?

Net als bij griep zijn het voornamelijk ouderen en mensen die verzwakt zijn die kwetsbaar zijn voor Covid-19. Mensen die lichamelijk zwakker zijn, zijn minder weerbaar tegen het virus. Heb je bijvoorbeeld astma, copd of diabetes? Blijf dan uit de buurt van mensen die ziek zijn.

Een collega is in Noord-Italië geweest. Moet ik me zorgen maken?

Wie geen gezondheidsklachten heeft, kan gewoon werken. En als je scholier of student bent hoef je ook niet thuis te blijven. Maar wie in de eerste twee weken na terugkeer uit een risicogebied (zie boven) koorts krijgt in combinatie met hoesten moet thuisblijven en telefonisch contact opnemen met de huisarts.

Kan ik besmetting voorkomen?

Gebruik papieren zakdoekjes. Was geregeld je handen en dat gedurende twintig seconden lang. Droog ze af met papier. Hoesten of nies in de binnenkant van de elleboog. Was daarom vaker je kleding. Het virus verspreidt zich via hoest- en niesdruppels.