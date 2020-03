Brief van een kleinkind van een onwetende Canadese bevrijder

Een bijzondere inzending in 'Brief aan mijn bevrijder' is onderstaand verhaal van Wilma Poortman-Nienhuis. Wilma's vader was een bevrijdingsbaby die zijn vader nooit heeft gekend en Wilma dus haar opa niet.

Wat betekent vrijheid voor mij? Vrijheid is de reden van mijn bestaan......1945, de stad Haarlem wordt bevrijd door de Canadezen. Het is één groot feest, de mensen waren zo dankbaar en blij, zo ook een jonge vrouw die uiteindelijk met een Canadese militair de liefde bedrijft.

Ze hebben elkaar nooit meer ontmoet en hij heeft nooit geweten dat hij daar in Haarlem een vrouw zwanger heeft gemaakt. Ze wordt door haar ouders verbannen naar Apeldoorn om daar haar zwangerschap door te brengen en te bevallen om daarna het kindje af te staan, het bastaardkind, mijn vader!

Hij wordt letterlijk weggegeven aan een kinderloos stel in Groningen. Hij zal zijn biologische ouders nooit meer ontmoeten...zolang als ik dit verhaal ken (35 jaar), zolang denk ik ieder jaar aan mijn Canadese opa en zal ik eeuwig verbonden blijven aan deze gebeurtenis.

Wilma Poortman-Nienhuis

Ook uw brief is welkom. Want wat betekent dat eigenlijk vrijheid? Wat betekent vrijheid voor jou? Waarom is het fijn om in Nederland te wonen, wat maakt dat jij je hier vrij voelt? Of voel je je helemaal niet vrij.

In de aanloop naar de 75e herdenking van onze bevrijding willen wij de inspanning van alle geallieerden niet onopgemerkt voorbij laten gaan en daar hebben we jou bij nodig. Schrijf een persoonlijke brief aan een denkbeeldige bevrijder: een gebaar van dank voor zijn inzet.

