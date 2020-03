Actiegroep sleept provincie voor rechter vanwege bezwaren tegen biomassacentrale

De actiegroep wil dat de bezwaren snel worden behandeld en eist een dwangsom van 10.000 euro per dag met een maximum van 250.000 euro als de bezwaren niet worden behandeld.

In juni vorig jaar werden 157 bezwaarschriften ingediend. Deze gingen onder meer over verleende vergunningen en veiligheidsmaatregelen.

De provincie zei eerder van mening te zijn dat vrijwel alle bezwaren ongegrond zijn. Eind september hoorde een onafhankelijke commissie vervolgens alle betrokken partijen. Deze heeft advies uitgebracht aan de Gedeputeerde Staten die over de bezwaren beslist. Dat laat vooralsnog op zich wachten, waardoor de actiegroep nu naar de rechter stapt.

'Voorbij aan alle wettelijke termijnen'

In november heeft de provincie een brief gestuurd waarin ze aangaven veel meer tijd nodig te hebben om de bezwaren te behandelen, vertelt Joost Blasweiler (voorzitter Arnhemse Bomenbond). 'Maar daarmee gaan ze voorbij aan alle wettelijke termijnen. Dus dat hebben we geweigerd.'

Volgens Blasweiler kiest de provincie voor de tactiek om de beslissing zo lang mogelijk uit te stellen. 'Totdat het ministerie met nieuwe regels komt, waarmee de vergunningen makkelijk goedgekeurd worden.'

'Misleiding door Gedeputeerde Staten'

Het probleem is dat de bezwaarmakers nu niet in staat zijn om de zaak te laten toetsen, stelt Blasweiler. 'Als de bezwaren door de provincie van tafel worden geveegd, kunnen wij namelijk naar de Raad van State.' Dat is volgens hem het enige orgaan in Nederland dat nog rekening houdt met milieunormen.

Blasweiler beticht Gedeputeerde Staten bovendien van 'misleiding'. Ook denkt hij dat het provinciebestuur bang is voor claims van centralebouwer Veolia.

Reactie provincie

De provincie zegt kennis genomen te hebben van de beslissing om naar de rechter te stappen. 'De beantwoording van de bezwaarschriften wordt op dit moment afgerond', laat een woordvoerder weten. Volgens de provincie duurt het zo lang omdat het een complexe zaak is met veel bezwaarmakers.

Woensdagochtend is er in het Provinciehuis een gesprek over de inzet van biomassa in de omschakeling naar duurzame energie. Daarbij zijn onder meer Veolia, energieproducenten en enkele actiegroepen aanwezig.