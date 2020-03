Mees blijft gewoon Mees, ook na zijn geslachtsoperatie

Het kan een enorme last zijn als je in het verkeerde lichaam wordt geboren. Eenzaamheid en depressie liggen op de loer. In Nijmegen is maandag een speciale poli geopend voor transpersonen. Voor Mees (17) uit Wageningen komt dat net te laat.

Als we Mees Agterbergh spreken, is hij onderweg naar Groningen voor een eerste intakegesprek. Zenuwachtig? 'Nee, ik heb er een heel goed gevoel over, eigenlijk.' Hij is blij dat de last die hij met zich meedroeg, eindelijk kan worden omgezet in iets positiefs.

Ook in Groningen worden mensen behandeld die zich identificeren als het andere geslacht. De net geopende poli in Nijmegen is voor kinderen tot 15 jaar. Daar is Mees dus te oud voor.

Op weg naar nieuw leven

Toch zaten Mees en zijn ouders niet stil. De als vrouw geboren Mees gaat een traject in Groningen in, om zich voor te bereiden op geslachtsverandering. 'Op weg naar een nieuw leven', noemt zijn moeder Marian het.

Ze legt uit: 'Een tijdige diagnose is erg belangrijk, omdat het veel narigheid voorkomt.' Daarmee doelt ze op een solitair leven, waar sommige transpersonen voor kiezen wanneer ze niet 'uit de kast' durven komen. Depressiviteit is daarbij veelvoorkomend.

Gewoon Mees

Mees zelf is dolgelukkig met de eerste stap. Hij spreekt met psychologen en dan is het wachten op de officiële diagnose: genderdysforie. Als die wordt gesteld kan hij het behandeltraject in, om niet alleen in zijn hoofd maar ook fysiek een man te worden.

Een ding blijft hetzelfde. Op de vraag 'hoe ga je straks heten?' antwoordt hij resoluut: Mees. Voor mij is dat de naam die ik voor de rest van mijn leven wil gebruiken: gewoon Mees.

Luister hier naar een gesprek met Mees en zijn moeder: