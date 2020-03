Eva maakt kans op titel 'Miss Beauty of Gelderland'

Dit is Eva van de Wetering uit Zaltbommel. Ze is 19 jaar en één van de jonge meiden die strijdt om de titel Miss Beauty of Gelderland. Ze zit daarnaast ook in VWO 6 en is dus druk met de voorbereiding op de eindexamens.

'Ik wil me graag op zoveel mogelijk gebieden ontwikkelen', vertelt Eva thuis op de bank in Zaltbommel. 'Ook als ik de Miss Beauty of Gelderland niet win, heb ik veel gehad aan de trainingen en alle nieuwe dingen die ik heb geleerd.'

Volgens Eva is het een misvatting dat het bij deze verkiezing om je uiterlijk gaat. 'Er worden geen maten gemeten, het gaat vooral om wie je bent als persoon en wat je te zeggen hebt.'

Gewoon een boterham

Ook is het een misvatting dat als je aan een missverkiezing mee doet je alleen maar op de lijn let en op dieet bent. 'Ik eet voor de lunch ook gewoon een boterham hoor, met een plakje kaas', zegt Eva.

Ze is voor de schoonheidswedstrijd aangemeld door een vriendin, die zelf al had meegedaan. Begin januari kwam Eva door de strenge selectie en begon het traject in de aanloop naar 28 maart, de dag van de missverkiezing.

Tussenjaar

Ongeacht hoe de missverkiezing voor haar afloopt, als ze haar VWO-diploma op zak heeft wil Eva een jaar de tijd nemen om te ontdekken wat ze wil gaan doen met haar leven.

'Ik wilde altijd advocaat of psycholoog worden. Maar is dat wel een echte match?', vraagt Eva zich af. Ze wil de wereld gaan ontdekken, weg van het veilige Zaltbommel, waar ze in dezelfde straat woont als haar opa, oma en tante.

