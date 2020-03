Brief aan mijn bevrijder door Theo Wennekes

Briefschrijver Theo Wennekes bedankt de 'onbekende bevrijder' en eert in zijn verhaal ook de vrouwen en mannen van het verzet. Hij wijst er op dat we moeten blijven gedenken en moeten leren van de oorlogshelden.

Brief aan mijn bevrijder

Elke dag ben ik dankbaar dat jullie Nederland hebben bevrijd.

Door jullie offers kan ik in vrijheid leven.

Jullie bleven niet aan de zijlijn staan, maar zetten jullie in voor onze vrijheid.

De vele offers die jullie hebben gebracht zijn nooit goed te maken.

Maar door te blijven gedenken zal het offer wat jullie brachten blijven voortleven van generatie op generatie!!!

Want wij zullen altijd waakzaam moeten blijven dat het verleden zich niet herhaalt en er geen burgers om ras geloof of afkomst vervolgt worden.



Mijn vader diende in voormalig Nederlands Indië als marinier en heeft eerst de gruwel van de oorlog in Nederland meegemaakt voordat hij in Indonesië ging dienen.

Van hem heb ik geleerd wat u als bevrijders voor ons heeft betekend.

Maar niet u alleen, de bevrijder, maar ook de vele Nederlanders die in het verzet zaten.

Ik ben en blijf u dankbaar dat ik in vrijheid mag leven en mag zijn wie ik ben.

Alleen door te blijven gedenken kunnen wij Nederlanders tonen hoe dankbaar wij zijn.

En zullen we beseffen dat de andere kant op kijken bij discriminatie en uitsluiting van welke bevolkingsgroep dan ook nooit, nee nooit, meer mag gebeuren.

Bedankt grote onbekende bevrijder en verzetsstrijder!!!



Theo Wennekes

Ook uw brief is welkom. Want wat betekent dat eigenlijk vrijheid? Wat betekent vrijheid voor jou? Waarom is het fijn om in Nederland te wonen, wat maakt dat jij je hier vrij voelt? Of voel je je helemaal niet vrij.

In de aanloop naar de 75e herdenking van onze bevrijding willen wij de inspanning van alle geallieerden niet onopgemerkt voorbij laten gaan en daar hebben we jou bij nodig. Schrijf een persoonlijke brief aan een denkbeeldige bevrijder: een gebaar van dank voor zijn inzet.

Ook meedoen? Mail jou brief dan naar 75jaarvrijheid@gld.nl