Boogiewoogiepianist Jaap Dekker (73) overleden

Dekker was een allround jazz- en boogiewoogie-pianist. Ook schreef hij muzikale teksten en columns in diverse media. Hij speelde onder meer in Arnhemse popgroepen Les Copains, Moan en Long Tall Ernie and the Shakers. Zijn successen behaalde hij echter in de jazz, waarvoor hij twee gouden platen en eenmaal platina wist te bemachtigen.

Bakker had lange tijd een relatie met oud-atlete en radio- en televisiepresentatrice Olga Commandeur. Met haar kreeg hij twee kinderen.

'Verlies van goede vriend'

Muzikale vriend Martijn Schok uit Arnhem is ontdaan. 'Het is een verlies van een goede vriend. Jaap was voor mij heel belangrijk, hij hamerde altijd op herkenbaarheid. Het was bijzonder en leerzaam voor mij om dingen samen te doen', reageert Schok, die nog steeds over de hele wereld optreedt.

'Jaap heeft boogiewoogie echt bekend gemaakt in Nederland. Hij nam in de jaren 70 platen op, waar mensen het nu nog steeds over hebben', vertelt Schok. 'Hij was anders dan anderen, hij was bijzonder. Ook door zijn humor.'