'Raadsenquête na gronddebacle', politiek Lingewaard pleit voor zwaar middel

Twee partijen in de Lingewaardse gemeenteraad willen een raadsenquête over het gronddebacle in Angeren. De SP en lokale partij B06 gaan daarvoor een verzoek indienen. Een raadsenquête is een zwaar middel dat kan worden ingezet door lokale politici.

Er komt bij zo'n enquête een onderzoekscommissie die deskundigen en getuigen kan horen, desnoods onder ede.

Fout op fout

Het gaat allemaal om de aankoop van gronden in Angeren in 2010. Omroep Gelderland kreeg met een Wob-verzoek vertrouwelijke stukken boven tafel en berichtte over de opvallende deal.

Lingewaard betaalde 2,5 miljoen euro voor vervuilde grond. Bij die aankoop werd fout op fout gestapeld en de gevolgen zijn tien jaar na dato nog steeds voelbaar. Hoofdrolspelers waren toenmalig burgemeester Harry de Vries en het Huissense sloop- en recyclingbedrijf Van Dalen.

'Met een raadsenquête kunnen we de onderste steen boven krijgen. We willen weten wat er allemaal gebeurd is rond de deal. Dit om er lering uit te trekken, maar ook om te weten te komen voor welke verrassingen we nog komen te staan. Het gaat hier uiteindelijk wel over belastinggeld', stelt SP-raadslid Carla Claassen over de miljoenen verloren euro's.

De deal in hoofdlijnen

Lingewaard kocht in 2010 Muijland in Angeren: negen hectare grond. Er zou een nieuw sportpark op moeten verrijzen. De grond was grotendeels eigendom van het Huissense sloop- en recyclingbedrijf Van Dalen. Van Dalen had haast met de deal aangezien eigenaar Theo van Dalen de voormalige veilinghallen in Bemmel wilde kopen. In de haast werd de grond voor ruim 2,5 miljoen euro aangekocht door de gemeente, bijna vier keer zoveel als destijds gebruikelijk. Burgemeester Harry de Vries was nadrukkelijk betrokken.

Er zijn meer partijen die zich roeren. 'Het lijkt dat de toenmalig burgemeester te ruim met zijn taken en verantwoordelijkheden is omgesprongen en dat is kwalijk. Dat wij als raad hier vervolgens niet in geslaagd zijn onze controlerende rol voldoende uit te voeren is eveneens zeer te betreuren. Het is duidelijk dat deze deal niet had moeten plaatsvinden', zegt D66-fractievoorzitter Léon Dekkers over de gronddeal. Hij wil in debat, maar twijfelt over een raadsenquête.

Een schonegrondverklaring werd door Lingewaard niet gevraagd, terwijl de grond vervuild bleek. De grond waar het oude sportpark op stond zou voor 5 miljoen euro aan projectontwikkelaar Bouwfonds worden verkocht. Zij zouden er woningen op realiseren. De gemeente sloot, tegen ambtelijke adviezen in, nooit een voorovereenkomst met Bouwfonds. Bouwfonds trok zich uiteindelijk, mede door de crisis, terug. De gronddeal leverde de gemeente Lingewaard een miljoenenstrop op. Met de grond is nooit iets gebeurd.

Snel is debat

De gemeenteraad praat aanstaande donderdag over het verzoek van SP en B06 tijdens de gemeenteraadsvergadering. Of er voldoende steun is voor een raadsenquête moet dan blijken.