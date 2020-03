Heeft u het boek: 'Ik, Hendrickje Stoffels' over het leven van Rembrandt?

Vroeger had ik het mooie boekje: 'Ik, Hendrickje Stoffels' zij was de huishoudster van Rembrandt van Rijn. Het boek heb ik destijds uitgeleend en ik ben verhuisd dus waar het gebleven is dat weet ik niet. Ik was erg gehecht aan het boekje want het was zo leuk. Ook zou ik het graag aan mijn dochter willen uitlenen want die is ook erg geïnteresseerd in Rembrandt en alles wat daar mee te maken heeft.

Hendrickje Stoffels was geboren in het Gelderse Bredevoort maar verhuisd naar Amsterdam om in dienst te gaan bij Rembrandt als huishoudster. Algauw vraagt Rembrandt haar voor hem te poseren én het, duurt niet lang of ze wordt zijn minnares.

Heeft u het boekje in de kast liggen en leest u het niet meer? U maakt Ria er erg blij mee. Laat hieronder uw reactie achter.