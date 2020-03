Nijmegen moet nog wennen aan oranje afvalzakken, maar de vuilnisdienst is coulant

De transparante zaken waren in het verleden bedoeld voor plastic, blikken en pakken. Maar vanaf 1 maart moet dat type afval voortaan in een oranje zak. Het grootste verschil is dat er voor die zakken betaald moet worden. Tien zakken kosten vijftig cent.

Afvalverwerker Dar is tot deze verandering overgegaan, omdat de gratis transparante zakken ook voor andere doeleinden werden gebruikt. 'We denken dat mensen die oude zakken nog op willen maken en ze daarom nog gebruiken', zo schat Michelle Stuiver van de DAR de situatie in. 'Of ze hebben de boodschap nog niet ontvangen. Maar het is de eerste dag, dus we moeten even kijken hoe dit zich ontwikkelt.'

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Uiteindelijk boetes

De gemeente Nijmegen en de Dar zijn in het begin nog coulant, maar op termijn zullen louter de oranje zakken worden ingezameld. Eerst wordt aangestuurd op positieve gedragsverandering, bijvoorbeeld met stickeracties, borden en de inzet van afvalcoaches.

Uiteindelijk zal de gemeente overgaan tot handhaving en zullen er waarschuwingen en daarna boetes worden uitgedeeld voor mensen die nog transparante zakken aan de straat zetten.

Deze zakken zijn eigenlijk niet meer toegestaan in Nijmegen. Foto: Omroep Gelderland